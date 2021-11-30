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30.11.2021 06:00
Рубрика: Общество

Россияне стали есть меньше сахара и больше полуфабрикатов

Текст: Татьяна Ткачёва
В нулевые россияне налегали на сладкое, теперь жарят стейки и делают рагу из готовых овощных смесей. Как менялись предпочтения россиян в еде, выяснило исследовательское агентство Research Me.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рамках опроса люди старше 45 лет из разных регионов России рассказали о своем рационе с 2000 по 2021 годы, а молодежь - о питании в последнее десятилетие. Также в исследовании учли данные по продажам в торговых центрах METRO по всей стране.

Фото: iStock
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Более 70 процентов респондентов отметило, что за 20 лет их предпочтения в еде изменились очень заметно. Половина женщин и около трети мужчин сообщили, что в 2000-е ели больше сладостей и сахара. Каждый третий мужчина также считает, что 20 лет назад активнее употреблял мясо. Статистика ритейлера показала, что в последние годы вырос спрос на говядину - в моде стейки, в том числе из премиальных видов мяса.

Каждый второй россиянин сегодня покупает значительно больше фруктов и овощей, чем в начале тысячелетия. Возрос интерес к свежим и замороженным грибам, причем не только шампиньонам и вешенкам, но и экзотическим видам - шимиджи, шиитаке или эноки.

Каждый третий признался, что старается реже приобретать продукты с содержанием сахара и глютена. Самые активные "зожники" - молодежь 18-24 лет, а также жители Санкт-Петербурга и Москвы.

Фото: из семейного архива
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В первое десятилетие нового века готовить еду дома "от и до" старалось 85 процентов женщин и 72 процента мужчин. Сегодня их ряды поредели. Регулярно стоят у плиты 71 процент женщин и две трети мужчин. Стремление россиян экономить время отражается на продажах готовой кулинарии, салатных смесей и наборов вареных овощей. Тренд на использование полуфабрикатов набирает силу уже несколько лет, подчеркнули в METRO.

Несмотря на разнообразие вкусов, которое предлагает пищевая промышленность, многие жители страны продолжают мечтательно вспоминать о продуктах "из детства".

Половина участников опроса (независимо от их возраста) скучает по советскому мороженому, около 40 процентов - по докторской колбасе и другим мясным изделиям. На третьем месте этого ностальгического рейтинга - газировка и сладости из СССР, причем мужчины вспоминают о них чаще, чем женщины.

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