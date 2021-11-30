В Мурманской области повысили транспортный налог

Мурманская областная Дума на очередной сессии приняла в окончательной редакции законопроект о повышении в регионе транспортного налога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

Парламентарии объясняют это тем, что сегодня более 64 процентов региональной дорожной сети не соответствует нормам. Имеющиеся источники наполнения Дорожного фонда Мурманской области позволяют финансировать только пятую часть необходимых работ.

Самое большое повышение налога предусмотрено для грузовых автомобилей, поскольку именно тяжелая техника больше всего разрушает дорожное покрытие. Например, налог на грузовики мощностью от 150 до 200 лошадиных сил увеличится на 108 процентов, или на 3659 рублей.

Для владельцев автомобилей до 100 лошадиных сил повышение ставки налога составит 24 процента, средний платеж вырастет с 562 до 700 рублей. Для тех, у кого автомобиль имеет мощность до 150 лошадиных сил, налог повысится на 48 процентов, средний платеж увеличится с 1270 до 1882 рублей.

Принятый закон даст областному бюджету в 2022 году порядка 130 миллионов рублей, в 2023 году - более 430 миллионов рублей, отметили в Мурманской областной Думе. Эти деньги направят на дополнительные объемы капремонта дорог регионального и местного значения, обустройство остановочных пунктов и тротуаров, освещение и разметку дорог износостойкими материалами.