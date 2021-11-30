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30.11.2021 15:55
Рубрика: Общество

В Петербурге хирурги пришили 8-летнему мальчику отрубленный палец

Текст: Евгения Цинклер
Фото: Пресс-служба Клиники имени Пирогова Фото: Пресс-служба Клиники имени Пирогова
Фото: Пресс-служба Клиники имени Пирогова

Петербургские микрохирурги пришили восьмилетнему мальчику часть указательного пальца, отрубленную топором. После экстренной сложнейшей операции реплантации юный пациент чувствует себя хорошо.

Фото: Istock
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Операция началась очень быстро: уже через восемнадцать минут после поступления мальчика в Клинику высоких медицинских технологий имени Пирогова медики стали работать с отчлененной частью пальца, а меньше, чем через час, ребенок был в операционной.

Операция проходила при участии специалистов Центра хирургии кисти и длилась пять часов. Микрохирурги соединили разрубленные кости при помощи спицы, а затем под микрохирургическим микроскопом кропотливо сшили сухожилия, нервы, артерии и вены.

Как рассказал Владимир Заварухин, заведующий отделением травматологии № 3, диаметр вен в указательном пальце восьмилетнего ребенка всего 0,3 миллиметра, и на каждую из них надо было наложить от четырех до десяти швов. Нити, которыми выполняются швы, настолько тонкие, что неразличимы человеческим глазом.

В Клинике имени Пирогова отмечают, что микрохирургов, выполняющих такие сложные операции у детей, в России не больше десяти.

После операции мальчик пять дней находился в палате интенсивной терапии, затем был переведен в обычную. Медики констатируют, что палец прижился без осложнений, пациент может готовиться к выписке и периоду реабилитации.

На заметку

Травматолог Владимир Заварухин рассказывает, как вести себя в случае ампутации части пальца. Прежде всего нужно остановить кровотечение, наложив давящую повязку. Затем вызвать скорую помощь и провести холодовую консервацию. При этом важно избегать прямого контакта со льдом, это может сделать реплантацию невозможной. Необходимо пользоваться "правилом трех пакетов": обернуть отчлененную часть сухой салфеткой и завязать в герметичный пакет, который поместить в еще один пакет - наполненный с водой. И только потом положить этот пакет в третий пакет - со льдом.

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