В Петербурге метро закроют в новогоднюю ночь

В Петербурге в ночь на 31 декабря общественный транспорт работать не будет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола.

В новогоднюю ночь не будет работать метро, автобусы, троллейбусы и трамваи.

Стоит отметить, что общественный транспорт в Петербурге обычно прекращает свою работу после полуночи. Например, станции метро "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов" закрываются на вход в 00.45, "Обухово" и "Проспект просвещения" - в 00.40. Последний поезд в сторону станции "Беговой" отправляется в 00.50. Пока не сообщается, в каком режиме будут работать станции в новогоднюю ночь и есть ли шанс у петербуржцев встретить 2022-й год в вагоне метро.

До пандемии общественный транспорт работал в Петербурге всю ночь: многие горожане приезжали в центр города, гуляли по набережным, фотографировались у елки на Дворцовой площади. А рестораны на Невском проспекте массово устраивали новогодние вечеринки.

В прошлом году в связи с непростой эпидемиологической обстановкой транспорт в новогоднюю ночь в Петербурге также не работал.