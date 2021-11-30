Споры о судьбе города, его архитектурном будущем - одна из петербургских традиций. О том, что разногласия между градозащитниками, экспертами, горадминистрацией и девелоперами должны принять форму диалога, говорили давно. Год назад площадка, где стало возможным вырабатывать совместные решения, появилась: проект Retrogradu.net, специализирующийся на архитектуре и урбанистике.

За год работы в онлайн-дискуссиях проекта приняли участие более 50 экспертов, представителей разных точек зрения на развитие города. Одна из последних была посвящена новому тренду - общественным пространствам. Востребованность подобных локаций стала особо актуальна в пандемию - массовый переход на удаленку выявил несколько тенденций: потребность горожан в комфортных местах, где можно отдыхать, работать и встречаться с друзьями, и активное участие бизнеса в их создании.

За новый формат петербуржцы голосуют ногами: посещаемость ставших популярными "Севкабеля", "Новой Голландии" и "Никольских рядов" не оставляет сомнений - это нужно городу. Хороший пример подают гиганты IT-индустрии, чьи офисы давно стали примером для подражания и важным фактором для выбора места работы у молодежи.

Как считают эксперты, такие пространства должны появиться не только в центре, но и в разных районах Петербурга. "Люди хотят разнообразия, хотят иметь доступ к разным функциям и типам общественных пространств в шаговой доступности. У людей должен быть выбор", - считает директор Центра прикладных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Олег Паченков.

Пока этот запрос не удовлетворен, и город пресытится новыми общественными пространствами не скоро - даже с учетом активного включения горадминистрации в процесс преобразования городской среды. "У нас настолько сильный дефицит этих мест, что все будут рады любому формату и любой точке притяжения, особенно если это будет, с учетом петербургской погоды, какое-то закрытое помещение. В рамках нынешнего дефицита трудно промахнуться", - подчеркивает руководитель галереи "Цифергауз" Ольга Андреева.

Городской сад внутри комплекса "Хрустальный корабль". Фото: Пресс-служба Nikken Sekkei

В Петербурге уже анонсировано открытие в ближайшие годы новых общественных пространств разных форматов. Это и благоустроенные за счет городского бюджета территории, и бизнес-инициативы разного масштаба. Наиболее крупные - "Почтовый квартал", лофт-квартал "Скороход", проект "Остров Фортов", "Хрустальный корабль" на Охтинском мысе.

В Петербурге анонсировано открытие новых общественных пространств разных форматов

Последний проект - яркий пример готовности бизнеса к взаимодействию с городом, к созданию и поддержанию многофункционального общедоступного пространства. В представленной японским архитектурным бюро Nikken Sekkei концепции развития территории Охтинского мыса деловая составляющая уравнена с общественной. "Это должно быть комфортное пространство для жителей. Чтобы организовать подобное, нужна воля тех, кто будет создавать, и доверие тех, кто будет его использовать", - подчеркивает Фади Джабри, исполнительный директор архитектурного бюро.

Согласно проекту здесь появится ландшафтный парк, не теряющий своей привлекательности в любое время года и в любую погоду, фонтан, превращающийся зимой в каток, историческая тропа, рассказывающая о хронологии освоения мыса. В непогоду есть возможность провести досуг и поработать в закрытом помещении: интерактивные беговые дорожки, зимний сад, кафе и рестораны, активности для детей.

Первая очередь "Острова фортов" в Кронштадте была открыта летом 2020 года. Здесь появился музейно-исторический парк, начали действовать прогулочные зоны, детская площадка, фудтраки, набережная с видом на форты. В планах на следующий год - открытие рампы для скейтбордистов, детского кафе, пляжа и продолжение исторической зоны.

Оба проекта реализуются вне исторического центра, что подтверждает сформированный запрос на создание новых комфортных пространств, в том числе в отдаленных районах. Какими должны быть новые точки притяжения, предстоит выяснить. Причем, как отметили участники дискуссии на Retrogradu.net, важно услышать именно мнение молодежи, тех, кто традиционно относится к "неголосующему электорату", ведь подобные проекты - это про завтрашний день, в котором предстоит жить им.

Прямая речь

Фади Джабри, исполнительный директор архитектурного бюро Nikken Sekkei (Япония):

- Тенденция такова, что граница между корпорациями и городом стирается. Город борется за то, чтобы было качественное пространство для жителей, которое будет обслуживаться корпорациями, ведь это позволяет снизить нагрузку на бюджет. Очень важно, чтобы пространство было наполненным разнообразными мероприятиями, чтобы это была не просто приятная аллея с зеленью.