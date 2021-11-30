В Петербурге сильный снегопад вызвал 10-балльные пробки

В Петербурге за ночь выпало треть от месячной нормы осадков. На улицах возникли 10-балльные пробки.

Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, за 12 часов выпало в общей сложности 16 миллиметров осадков. ТАСС со ссылкой на главного метеоролога Петербурга Александра Колесова отмечает, что в центральных районах Петербурга высота снежного покрова составила восемь сантиметров, а в отдельных районах Кронштадта достигла 15.

Сервис "Яндекс-пробки" показывает заторы в 10 баллов. Стоят машины на Невском проспекте, на Суворовском, на Садовой.

По данным ФКУ Упрдор Северо-Запад, на КАД из-за снегопада скорость движения ограничили до 70 километров в час. За сутки на обработку кольцевой автодороги было израсходовало 617 тонн соли.

В комитете по благоустройству сообщают, что за сутки с улиц Петербурга вывезено более 7,7 тысяч кубометров снега. С последствиями снегопада борются 1180 работников дорожных предприятий, задействовано 1037 единиц техники.