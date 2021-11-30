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30.11.2021 21:10
Рубрика: Экономика

В Петербурге в новогоднюю ночь не будет работать общественный транспорт

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
В Петербурге в новогоднюю ночь не будет работать общественный транспорт. Врио председателя городского комитета по культуре Федор Болтин заявил, что все знаковые мероприятия гражданам покажут онлайн и по телевизору.

Выбираться на Дворцовую площадь в новогоднюю ночь - это одна из петербургских традиций. В отдельные допандемийные годы на праздничные гулянья в центр приезжало более полутора миллионов человек. В этом году от яркого праздника в офлайн-формате власти отказались. Метро и наземный транспорт будут работать в режиме выходного дня.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Подземка в Петербурге закрывается после полуночи, например, на "Звездную" можно зайти до 00.45, на "Невский проспект" - до 00.28. Таким образом, встретить Новый год в метро теоретически можно, но затем придется ходить пешком.

Сейчас ситуация с коронавирусом в Петербурге внушает городским властям некий оптимизм. Полный курс вакцинации уже прошли 54 процента совершеннолетних жителей города. При том, что развернуто более восьми тысяч коек в инфекционных стационарах, 45 процентов мест в них пустует. Из-за снижения числа госпитализаций даже принято решение закрыть один из павильонов госпиталя "Ленэкспо".

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Новый год

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