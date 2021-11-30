В Поморье предложили использовать силу прилива для производства водорода

Проект строительства в Архангельской области приливной электростанции не теряет актуальности уже около двадцати лет. Если же вспомнить пророческие слова Михаила Ломоносова по поводу Мезенской губы Белого моря, "где воды весьма высоко ходят", счет идет на столетия.

Кстати, не многие знают, что микроэлектростанция в Мезенском районе была все-таки построена - турбину для нее (мощностью 1,5 МВт) изготовили на "Севмаше" еще в начале нулевых. Испытания малой экспериментальной мезенской ПЭС прошли успешно, после чего... наплавной блок отбуксировали в Баренцево море и установили на Кислогубской приливной электростанции в Мурманской области. Причина того, что на севере Архангельской области проект был свернут, - отсутствие рынка сбыта для такого количества энергии.

Сегодня природная мощь мезенской волны получила новое научное прочтение - она призвана стать первоисточником для получения энергии будущего. Речь идет о новой российской "нефти" - "зеленом" водороде: его назвали так потому, что производится такой водород с использованием неуглеродных источников энергии.

В августе 2021 года правительство России утвердило Концепцию развития водородной энергетики РФ: согласно ей, объем экспорта водорода может составить к 2024 году 200 тысяч тонн, а к 2050-му - от 15 миллионов. На втором и третьем этапах планируется создание крупных экспортно ориентированных производств водорода с использованием возобновляемых источников энергии.

Планируется создание трех водородных кластеров - Северо-Западного, Восточного и Арктического. Более того, в сентябре 2021 года президент поручил правительству в срок до 1 марта 2022 года рассмотреть вопрос о создании центров по производству водорода и аммиака с использованием энергии, вырабатываемой приливными электростанциями, в том числе Пенжинской, Тугурской и Мезенской.

В правительстве Архангельской области сегодня решают, как использовать грандиозный энергетический ресурс для получения "зеленого" водорода. Северный морской путь открывает для него морскую дорогу в страны Европы и Азии - сжиженный водород можно было бы выгодно транспортировать в десятки зарубежных стран.

Проект новых возможностей был озвучен на выездном заседании президиума Российской академии наук. Кстати, Архангельская область вошла в тройку потенциальных территорий, призванных получать прибыль на приливах, не случайно:

- Мезенский залив Белого моря - одно из немногих мест в мире, имеющих такую большую высоту приливов - почти 10 метров. Потенциал этой точки составляет порядка 19-20 гигаватт. Кроме того, ветровая нагрузка благоприятная для создания в этом районе ветровых электростанций, - отметил министр экономического развития, промышленности и науки региона Виктор Иконников.

Главная задача — использовать энергию приливов и отливов с учетом экологических ограничений

По его словам, использование приливной энергии для производства "зеленого" водорода, как проект приливной энергетики, довольно старый, потому что начинался еще в советское время. Но постановка современная - "давайте мы будем использовать эту энергию для производства водорода и его транспортировки".

- Проект заиграл новыми красками, и, возможно, при правильной постановке со стороны науки этот крайне интересный проект найдет своих инвесторов, - отметил министр.

Как сказал президент Российской академии наук Александр Сергеев, речь идет о миллионах тонн водорода, который сможет производить Россия:

- По оценке, энергетический запас, в целом связанный с потенциальной энергией, которая образуется во время приливов, составляет около 20 гигаватт (средняя мощность). Если половину ее можно использовать на производство электроэнергии, то это соответствует уровню производства миллиона тонн водорода - существенной части того потенциала производства водорода, который сегодня есть в нашей стране.

А если конкретно, то в кластер по производству сжиженного "зеленого" водорода планируется включить Мезенскую приливную электростанцию. Но сразу возникает проблема непостоянства приливного электричества. Чтобы нивелировать эту неравномерность, в районе ПЭС планируется поставить фабрику ветрогенерации. В планах также строительство водородного электролизного завода с проектной мощностью один миллион тонн водорода в год.

Кстати, проект уже включен в "Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака", разработанный Минпромторгом РФ.

Вместе с тем есть и серьезные экологические риски, которые ученым необходимо максимально просчитать. О них предупредили в Академии наук.

- Реки здесь нерестовые, поэтому если мы помешаем рыбе заходить на нерест, то это будет, конечно, неправильно, так как мы нарушим не только экологию, но и экономику. Все это надо взвешивать - это задача оценок для науки и современной физики, а также для современной экономики, - сказал Александр Сергеев.

Он отметил еще один риск: инвестор придет в Мезенский район только в том случае, если все будет хорошо просчитано. Поэтому задача поставлена комплексная и мультидисциплинарная: Российская академия наук со своей стороны предлагает региону помощь и готова даже собрать консорциум.

Глава РАН также отметил, что это один из проектов, который может стать современной визитной карточкой Архангельской области. Причем в первую очередь речь идет о получении энергии, потому что производство будет на основе электролиза.

- Центр тяжести этой задачи - то, каким образом в современных условиях с учетом экологических ограничений использовать энергию приливов и отливов, - резюмировал Александр Сергеев.

Тем временем мировой спрос на импорт водорода растет, он может стать одним из ключевых направлений развития энергетики России. По оценкам 2020 года, спрос на водород составляет 87 миллионов тонн.