В Вологодской области решили не вводить новые ограничения из-за COVID-19

Оперативный штаб Вологодской области по борьбе с коронавирусом заявил об отсутствии планов по усилению ограничений. Также в регионе не намерены расширять спектр действия QR-кодов.

Сейчас в Вологодской области антиковидные документы требуются при посещении точек общепита, фитнес-клубов, учреждений культуры. Но, например, в транспорте или для посещения торговых центров, справки или коды не нужны.

Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему остается напряженной, однако, как было сказано на заседании оперштаба, темпы вакцинации от коронавируса на Вологодчине не 20 процентов выше среднероссийских.

Для стимулирования вакцинации в регионе стали проводить розыгрыши дорогостоящих гаджетов среди прививающихся. В Вологде и Череповце тем, кто делает прививку, дарят билеты на елку или на концерт "Здоровый Новый год" с приглашенной артисткой Мари Краймбери.

Также в вузах и колледжах вакцинировавшимся студентам выплачивают материальную помощь от 1000 до 1835 рублей.