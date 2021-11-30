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30.11.2021 09:15

144 факта энерговоровства пресечено в Республике Калмыкия

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
С начала 2021 года специалисты калмыцкого филиала компании "Россети Юг" выявили 144 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Республики Калмыкия. Ущерб, нанесенный энергосистеме региона, превысил 9,8 миллиона рублей.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Напомним, что объем и стоимость похищенной электроэнергии рассчитывается исходя из максимальной круглосуточной работы всех электроприборов на объекте с момента последней проверки. Суммы возмещения в десятки раз превышают размеры оплаты по показаниям приборов учета.

Фото: iStock
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К примеру, в сентябре этого года житель села Приютное заплатил за безучетное потребление электроэнергии 69,8 тысячи рублей, что почти в 30 раз больше, чем он платил бы по показаниям прибора учета. Более того, за самовольное подключение к электросетям нарушитель привлечен к административной ответственности и кроме суммы возмещения должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

В городе Элиста два индивидуальных предпринимателя попытались сэкономить и вмешались в работу приборов учета электроэнергии. Но энергетики в ходе рейдовых мероприятий пресекли нарушения. В итоге один из предпринимателей выплатил более 670 тысяч рублей, другой - свыше 160 тысяч рублей.

Чтобы пресечь незаконное потребление электричества, энергетики реализуют целый комплекс организационных и технических мероприятий: регулярные рейды, плановые и внеплановые проверки приборов учета, автоматизация учета электроэнергии. Так, в Калмыкии с начала 2021 года установлено 2455 "умных" счетчиков. Всего в Республике функционирует 14,5 тысячи интеллектуальных приборов учета.

Энергетики призывают сообщать о случаях энерговоровства по телефону горячей линии ПАО "Россети" 8-800-220-0-220.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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