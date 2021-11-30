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30.11.2021 07:00
Рубрика: Власть

Алексей Логвиненко поручил разработать санитарно-защитные зоны для муниципальных кладбищ

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Администрация Ростова планирует разработать санитарно-защитные зоны для всех муниципальных кладбищ в 2022 году. Этот вопрос - одна из первостепенных задач для города.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Всего донская столица располагает девятью муниципальными кладбищами. В списке - Северное, Александровское, Верхне-Гниловское, Нижне-Гниловское, Еврейско-Татарское, Пролетарское, Левенцовское, Братское и Ростовское, которое находится на территории Мясниковского района.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Для двух последних санитарно-защитные зоны уже установлены. В частности, для нового Ростовского кладбища санитарно-защитная зона была разработана в 2019 году.

По словам Алексея Логвиненко, для разработки подобных зон по остальным погостам в текущем году между муниципальным казенным учреждением "Служба городских кладбищ" и ООО "Фирма Триада" заключен муниципальный контракт. Но по соглашению сторон договор был расторгнут. В связи с этим разработку санитарно-защитных зон оставшихся семи кладбищ планируется выполнить в следующем году.

Санитарно-защитные зоны кладбищ - это территории между местами захоронения и жилыми, общественно-деловыми и рекреационными зонами населенных пунктов. Их размер должен исключать негативное воздействие на земельные угодья, водные ресурсы, воздух, на здоровье людей.

Наличие подобных документов - требование градостроительного законодательства. Вопрос находится на особом контроле Администрации города.

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