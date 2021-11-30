Алексей Логвиненко поручил разработать санитарно-защитные зоны для муниципальных кладбищ

Администрация Ростова планирует разработать санитарно-защитные зоны для всех муниципальных кладбищ в 2022 году. Этот вопрос - одна из первостепенных задач для города.

Всего донская столица располагает девятью муниципальными кладбищами. В списке - Северное, Александровское, Верхне-Гниловское, Нижне-Гниловское, Еврейско-Татарское, Пролетарское, Левенцовское, Братское и Ростовское, которое находится на территории Мясниковского района.

Для двух последних санитарно-защитные зоны уже установлены. В частности, для нового Ростовского кладбища санитарно-защитная зона была разработана в 2019 году.

По словам Алексея Логвиненко, для разработки подобных зон по остальным погостам в текущем году между муниципальным казенным учреждением "Служба городских кладбищ" и ООО "Фирма Триада" заключен муниципальный контракт. Но по соглашению сторон договор был расторгнут. В связи с этим разработку санитарно-защитных зон оставшихся семи кладбищ планируется выполнить в следующем году.

Санитарно-защитные зоны кладбищ - это территории между местами захоронения и жилыми, общественно-деловыми и рекреационными зонами населенных пунктов. Их размер должен исключать негативное воздействие на земельные угодья, водные ресурсы, воздух, на здоровье людей.

Наличие подобных документов - требование градостроительного законодательства. Вопрос находится на особом контроле Администрации города.