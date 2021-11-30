Алексей Логвиненко встретился с турецкой делегацией из Анталии

"Вот уже 26 лет Ростов-на-Дону и Анталия являются городами-побратимами. За эти годы у нас не только установились тесные торговые отношения, но и возникла настоящая дружба. Ни для кого не секрет, что Анталия является излюбленным местом отдыха для многих ростовчан", - отметил в instagram Алексей Логвиненко.
В октябре делегация из Ростова-на-Дону побывала на фестивале древних городов, который традиционно проходит в историческом центре муниципалитета Муратпаша - Калеичи. Его целью является сохранение объектов культурного наследия, а также поиск новых форм общения и обмена опытом между народами.
На этом мероприятии донская делегация представила фильм об истории Ростова-на-Дону, а также презентовали "Фестиваль купечества имени Чехова", прошедший в рамках празднования Дня города. Мэр Умит Уйсал пообещал лично посетить этот фестиваль в следующем году.
"Безусловно, пандемия внесла некоторые коррективы в отношения между Россией и Турцией. Но я уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть эти временные трудности, и дружба между нашими городами станет только крепче", - отметил Алексей Логвиненко.