Алексей Логвиненко встретился с турецкой делегацией из Анталии

В Ростов-на-Дону прибыла турецкая делегация во главе с мэром муниципалитета Муратпаша (провинция Анталия) Умитом Уйсалом. В ходе встречи с главой администрации Алексеем Логвиненко обсуждались перспективы экономического и культурного сотрудничества.

"Вот уже 26 лет Ростов-на-Дону и Анталия являются городами-побратимами. За эти годы у нас не только установились тесные торговые отношения, но и возникла настоящая дружба. Ни для кого не секрет, что Анталия является излюбленным местом отдыха для многих ростовчан", - отметил в instagram Алексей Логвиненко.

В октябре делегация из Ростова-на-Дону побывала на фестивале древних городов, который традиционно проходит в историческом центре муниципалитета Муратпаша - Калеичи. Его целью является сохранение объектов культурного наследия, а также поиск новых форм общения и обмена опытом между народами.

На этом мероприятии донская делегация представила фильм об истории Ростова-на-Дону, а также презентовали "Фестиваль купечества имени Чехова", прошедший в рамках празднования Дня города. Мэр Умит Уйсал пообещал лично посетить этот фестиваль в следующем году.

"Безусловно, пандемия внесла некоторые коррективы в отношения между Россией и Турцией. Но я уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть эти временные трудности, и дружба между нашими городами станет только крепче", - отметил Алексей Логвиненко.