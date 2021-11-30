Больше 2,5 млн жителей Кубани вакцинировались от COVID-19

На территории Краснодарского края вакциной от коронавируса привились уже свыше 2,5 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона и также добавили, что для достижения коллективного иммунитета, по расчетам специалистов, нужно почти в полтора раза больше привившихся - 3,6 миллиона.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, коронавирус постоянно приобретает новые мутации, поэтому только массовая вакцинация сможет исправить ситуацию и снизить заболеваемость в регионе.

- Для проведения массовой вакцинации в крае создали все условия, и за последний месяц мы смогли увеличить темпы. На сегодняшний день прививку от COVID-19 уже сделали более 2,5 миллиона человек или 71 процент от плана. Каждый из них проявил максимальную ответственность за свою жизнь и здоровье близких. Благодарен всем, кто уже сделал прививки, - сказал Вениамин Кондратьев.

Всего в Краснодарский край за период пандемии поставили уже больше 3,3 миллиона доз вакцины, а вскоре в регион поступит новая партия. Только за последние сутки привились в крае 13,8 тысячи человек. При этом уже около 230 тысяч жителей Кубани прошли ревакцинацию.