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30.11.2021 09:22
Рубрика: Общество

Больше 2,5 млн жителей Кубани вакцинировались от COVID-19

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

На территории Краснодарского края вакциной от коронавируса привились уже свыше 2,5 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона и также добавили, что для достижения коллективного иммунитета, по расчетам специалистов, нужно почти в полтора раза больше привившихся - 3,6 миллиона.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, коронавирус постоянно приобретает новые мутации, поэтому только массовая вакцинация сможет исправить ситуацию и снизить заболеваемость в регионе.

- Для проведения массовой вакцинации в крае создали все условия, и за последний месяц мы смогли увеличить темпы. На сегодняшний день прививку от COVID-19 уже сделали более 2,5 миллиона человек или 71 процент от плана. Каждый из них проявил максимальную ответственность за свою жизнь и здоровье близких. Благодарен всем, кто уже сделал прививки, - сказал Вениамин Кондратьев.

Всего в Краснодарский край за период пандемии поставили уже больше 3,3 миллиона доз вакцины, а вскоре в регион поступит новая партия. Только за последние сутки привились в крае 13,8 тысячи человек. При этом уже около 230 тысяч жителей Кубани прошли ревакцинацию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса

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