Часть Севастополя обесточена из-за непогоды

Около 21 часа 30 ноября из-за сильного ветра и ливня в Севастополе были обесточены сразу несколько районов. Без электроэнергии остались центральная часть города, Нахимовский, Ленинский и частично Гагаринский районы.

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, на высоковольтной подстанции произошло аварийное отключение.

- Сработала автоматика на ПС-330 АО "Крымэнерго". Специалисты работают, - сообщили в пресс-службе.

Спустя 50 минут энергетикам удалось восстановить подачу электричества почти во всем городе. Без света остаются лишь некоторые микрорайоны - территория вокруг Севморзавода, улица Жидилова.

Напомним, в Крыму и Севастополе 30 ноября и 1 декабря действует штормовое предупреждение о сильном ветре до 35 метров в секунду, а также о сильных дождях, переходящих в снег.