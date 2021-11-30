Глава Крыма оценил решение суда Киева о своем аресте

"Пусть попробуют". Так глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на решение Киевского апелляционного суда, который выдал разрешение на его задержание.

На Украине правоохранительные и судебные инстанции солидарно обвиняют Аксенова сразу по шести статьям Уголовного кодекса Украины - это захват государственной власти, нарушение территориальной целостности и неприкасаемости Украины, создание преступного сообщества, террористический акт, блокировка транспортных коммуникаций, а также захват государственных или общественных зданий или сооружений Украины.

Ранее Шевченковский районный суд отказал Генпрокуратуре незалежной в выдаче разрешения на задержание подозреваемого. А коллегия судей палаты по уголовным делам Апелляционного суда Киева отменила это постановление.

- Пусть попробуют. Буду ждать, - лаконично оценил Аксенов намерение киевского суда на своих страницах в соцсетях. - А если серьезно, то киевские власти каждый раз бьют свои же рекорды по абсурдности и бессмысленности принимаемых решений. Пустые слова, пафосные заявления и лживые обвинения - это все, на что они способны.

Ранее украинские власти уже несколько раз пытались вызвать Аксенова на допрос в Киев, в том числе и по делу о "незаконном завладении" имуществом госпредприятия Украины "Артек" в пользу третьих лиц - государства Российская Федерация. Также Аксенов внесен во все возможные санкционные списки Украины.