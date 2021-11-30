Губернаторы Крыма пригласили Лукашенко на виноградники и морскую прогулку

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на прогулку по паркам и виноградникам. А глава РК Сергей Аксенов предложил белорусскому лидеру полюбоваться уникальной природой полуострова, его памятниками истории и культуры. Так глава регионов оценили заявление Лукашенко в ближайшее время приехать в Крым.

Сегодня Лукашенко рассказал в интервью РИА Новости, что планирует посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным, а начнется этот визит с Севастополя. Белорусский президент сказал, что хотел бы увидеть аэродром Бельбек и дорогу на Ялту.

Михаил Развожаев сказал, что в Севастополе Александра Лукашенко всегда ждут.

- С удовольствием покажем памятные исторические места, расскажем о реализации новых масштабных проектов, прогуляемся по новым паркам и виноградникам, - цитирует Развожаева его пресс-служба.

Он также предложил президенту Белоруссии отправиться на морскую прогулку из Балаклавы или от Графской пристани.

- В Севастополе хорошо в любое время года, - добавил губернатор.

Такое же предложение поступило и от главы РК Сергея Аксенова.

- Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле, - заявил он. - Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами. И, конечно, этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма.