Как продвигаются в регионах ЮФО локальные социокультурные бренды

Волгоградская область стала первым субъектом РФ, в котором открылось региональное представительство общероссийского проекта "Живое наследие". Это должно помочь развитию событийного туризма и продвижению местных социокультурных брендов.

"Живое наследие" посвящено нематериальному культурному богатству. Этот ресурс в нашей стране пока слабо используется. Обычно у нас показывают природные и архитектурные достопримечательности. Они зримы и понятны. Но есть еще и художественные образы, которые вполне можно монетизировать. Например, в Испании путешественникам предлагают отправиться по следам Дон-Кихота, а в Дублине - пройтись по улицам, где разворачивалась одиссея Леопольда Блума из "Улисса".

В России можно предложить повторить маршрут Остапа Бендера. Впрочем, масса положительных примеров в нашей стране уже есть. В Приморье несколько лет назад открылась экологическая тропа "Путем Арсеньева". Здесь некогда ходил писатель со своим проводником Дерсу Узала.

А в станице Вешенской Ростовской области сотрудники музея-заповедника Михаила Шолохова рассказывают о прототипах героев произведений своего великого земляка. В теплое время года тут можно пройти тропой Григория Мелехова, побывать на этнографическом фестивале "Кружилинские толоки" и попробовать свои силы в казачьих ремеслах. Но, несмотря на отдельные успешные проекты, в целом в регионах используются далеко не все возможности для развития данного вида туризма. Почему?

- Мы многого о своей земле не знаем. Где появился образ аленького цветочка? Где находятся Лукоморье и Беловодье? Знаете ли вы, что безымянная высота из песни расположена в Калужской области? С обобщенными образами у нас огромный провал в туристической работе, - полагает председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов. - "Живое наследие" дает возможность региональным брендам подняться на ступеньку национальных. Это может произойти очень быстро, как было с "Бурановскими бабушками". Все в курсе, какое продвижение получила Териберка благодаря фильму "Левиафан".

Использовать можно и исторические поселения, и имена великих людей, и гастрономию. На национальную карту локальных культурных брендов уже нанесены волгоградские. Мамаев курган - само собой разумеется, но им дело не ограничивается. Это и единственная в России трамвайная линия, которая имеет семикилометровый подземный участок. И даже "танцующий" мост - такое прозвище инженерное сооружение над Волгой получило из-за просчетов строителей, приведших к странным колебаниям путепровода, зафиксированным в мае 2010 года. Среди перспективных - бывшая немецкая колония Сарепта и, конечно, наследие недавнего чемпионата мира по футболу.

Немало достопримечательностей и за городом. Отметим старейшую мечеть во всем Нижнем Поволжье, стоящую в Малых Чапурниках. Из природных богатств выделяются соленое озеро Эльтон и Александровский грабен, геологический разрез тектонической структуры берега Волгоградского водохранилища между селами Горная Пролейка и Горный Балыклей Дубовского района. А в семи километрах к северу от станицы Трехостровской располагается культовое сооружение "Огневище-святилище", один из крупнейших памятников зороастризма. Камышин славится своими арбузами. Рядом, в Камышинском районе, находится утес Степана Разина. В Жирновском районе - облюбованная уфологами Медведицкая гряда. А недалеко от деревни Гусевка Ольховского района в 1912 году Кузьма Петров-Водкин написал первый вариант "Купания красного коня".

Информационная платформа представлена в форме сайта и мобильного приложения. Теперь туристические фирмы при разработке маршрутов могут учитывать предложения из волгоградской глубинки. Что-то можно использовать для туров выходного дня. Первый день обычно посвящают самому Волгограду с его монументами и музеями, а в воскресенье отдыхающим стараются показать что-то другое.

Продвижение локальных брендов идет сложно. Во-первых, нет ясного понимания, что продвигать и для кого. К примеру, сейчас турфирмы начали продавать "хюгге", медленную жизнь. Это слово пришло к нам из скандинавских стран, для многих оно означает протест против глобализации. В Калмыкии уже уловили эту потребность, ставят юрты в степи и предлагают путешественникам пожить в них. Люди покупают одиночество, возможность остановить суету. Как правильно популяризировать такое времяпрепровождение? Никто не знает. Вот еще один пример: в Калмыкии провел первые годы жизни Велимир Хлебников. Казалось бы, мощный бренд. Однако спросите молодежь, кто это такой. Ответит не каждый. Продать массовый турпродукт, основываясь на интересе к поэту, будет сложно, здесь нужна креативность и способность вычислить свою аудиторию. Знаковые имена есть в каждом регионе. Но профессиональных менеджеров, способных грамотно "упаковать" туристические приманки, не хватает.

Вот и приходится прибегать к различным уловкам. "Девушка приехала из Нехаева полечиться - это у нас медицинский туризм. Пришел кто-то за картошкой - сельскохозяйственный туризм, за какой-нибудь шестеренкой - промышленный. К сожалению, слабо развито производство сувенирной продукции, а об этом забывать не надо. Когда-то в Волгограде был свой завод, выпускавший ее. Сегодня музеи пытаются придумывать оригинальные сувениры.

Но масштабы этой деятельности достаточно скромные", - рассказывает директор краеведческого музея Анатолий Мальченко. Идет работа и над созданием точек притяжения. Например, близ хутора Паньшино, на донском притоке Иловле, была верфь, где строили петровский флот. Об иловлинском судостроении известно куда меньше, чем о воронежском. К 2022 году, когда будет праздноваться 350-летний юбилей Петра I, Волгоградский областной краеведческий музей заказал постройку макета парусного корабля.

- Интерес к путешествиям и экскурсиям был всегда. В прошлом веке на Волге до 13 пассажирских теплоходов стояли на рейде, и на каждом - от 300 до 450 человек. Был отдельный туристический вокзал. В двух автоколоннах по 140 автобусов круглый год возили только туристов. Все гостиницы были забиты, - вспоминает Мальченко. - Сейчас отелей стало намного больше, но они простаивают. Из предприятий общественного питания только в одном ресторане на весь город присутствуют в меню блюда по рецептам Царицына. Но благодаря новым проектам мы все это готовы возродить.

Тем временем

Преподаватели и студенты Волгоградского государственного технического университета разработали свой туристический сайт. Это онлайн-гид по Волгограду с весьма интересными функциями. Так, если пользователь укажет в системе, что ему интересно посмотреть, каким количеством времени и денег он располагает, для него будет проложен определенный маршрут.

- Маршруты могут разрабатывать и сами туристы, а уж следующие посетители смогут ими воспользоваться. Люди могут посмотреть на онлайн-карте даже уровень шумового загрязнения, чтобы выбрать, где погулять в тишине, - сказал заведующий кафедрой цифровых технологий в урбанистике ВолгГТУ Данила Парыгин.