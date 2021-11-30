Круизный лайнер "Петр Великий" направлен на ходовые испытания

Объединенная судостроительная корпорация начинает ходовые испытания пассажирского пятизвездочного круизного лайнера "Петр Великий", который строится на астраханском судозаводе "Лотос".

Проект реализуется по заказу Московского речного пароходства, передать судно компании планируется в апреле 2022 года. Объявлено, что теплоход будет возить туристов по Черному и Каспийскому морю с заходом в порты иностранных государств. Но пока на круизных маршрутах предстоящей навигации "Петр Великий" не фигурирует.

Закладка лайнера состоялась в августе 2016 года, это самый крупный заказ "Лотоса". Четырехпалубное судно на 310 пассажиров, которое по проекту должно быть обустроено, как плавучая гостиница с номерами люкс, бассейнами, кинотеатрами, спа-центром и тренажерным залом, спустили на воду в 2019 году. Ожидалось, что его завершат в июле 2020 года, но строительство затянулось.

Специалисты объяснили это тем, что опыта возведения судов такого класса в России еще не было. Так, вместимость имеющихся судов - до 220 пассажиров. Кроме того, на строящемся теплоходе будут более просторные каюты и даже балконы. По ходу реализации проекта менялось оборудование и даже управленческая команда. Как сообщается на сайте ОСК, в настоящее время строительные работы в основном завершены. Процент готовности приближается к 90 - 95.

Во время ходовых испытаний нужно проверить работу главного двигателя, рулевых и якорных устройств, навигации и связи, маневренность судна в различных климатических условиях Волго-Каспия. Испытания продлятся 7 - 10 дней, потом начнется обустройство на судне гостиничного комплекса.

Региональные власти рассчитывают, что лайнер станет флагманом круизного сообщения в Каспийском море. "Появятся дополнительные возможности для комфортабельного и познавательного отдыха. На новый уровень выйдут богатые исторические и этнокультурные связи стран каспийской пятерки", - отмечается на сайте областного правительства.

Планировалось, что теплоход будет заходить в порты всех прикаспийских государств: Баку (Азербайджан), Бэндер-Энзали и Ноушехр (Иран), Туркменбаши (Туркменистан), Актау (Казахстан). А круиз по Черному морю предполагал остановки в Стамбуле и Батуми. Всего Мостурфлот (входит в пароходство) разработал четыре маршрута продолжительностью около двух недель. На запрос "РГ" о запланированных маршрутах "Петра Великого" в нынешнюю навигацию в компании ответить затруднились. А в ОСК пояснили, что "пока еще не ясно, как с пандемией пойдет туристический поток".

Мировой круизный рынок до пандемии обслуживал в год 29 миллионов туристов, из которых россиян всего 500 тысяч. Одной из ключевых задач является модернизация инфраструктуры: строительство причалов, укрепление берегов, углубление дна. Также необходимо обеспечить ценовую доступность круизных туров для пассажиров.

Между тем

Судозавод "Лотос" передал заказчику - ГК "Гамма" круизный теплоход "Золотое кольцо", первый в России пассажирский лайнер для работы на мелководье. Трехпалубное 80-метровое судно на 180 человек сможет проходить на глубине до 1,2 метра. При строительстве применялись инновационные технические решения, в результате корабль получился экономичным: общая мощность трех главных двигателей составляет всего 315 кВт. Кроме того, теплоход может причаливать к необорудованному берегу. Сейчас в Астрахани строится второй круизный лайнер этого же проекта. Оба теплохода возводят по госпрограмме льготного лизинга.