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30.11.2021 16:35

Круизный лайнер "Петр Великий" направлен на ходовые испытания

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 271(8622)
Объединенная судостроительная корпорация начинает ходовые испытания пассажирского пятизвездочного круизного лайнера "Петр Великий", который строится на астраханском судозаводе "Лотос".

Проект реализуется по заказу Московского речного пароходства, передать судно компании планируется в апреле 2022 года. Объявлено, что теплоход будет возить туристов по Черному и Каспийскому морю с заходом в порты иностранных государств. Но пока на круизных маршрутах предстоящей навигации "Петр Великий" не фигурирует.

Фото: Томское отделение РГО
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Закладка лайнера состоялась в августе 2016 года, это самый крупный заказ "Лотоса". Четырехпалубное судно на 310 пассажиров, которое по проекту должно быть обустроено, как плавучая гостиница с номерами люкс, бассейнами, кинотеатрами, спа-центром и тренажерным залом, спустили на воду в 2019 году. Ожидалось, что его завершат в июле 2020 года, но строительство затянулось.

Специалисты объяснили это тем, что опыта возведения судов такого класса в России еще не было. Так, вместимость имеющихся судов - до 220 пассажиров. Кроме того, на строящемся теплоходе будут более просторные каюты и даже балконы. По ходу реализации проекта менялось оборудование и даже управленческая команда. Как сообщается на сайте ОСК, в настоящее время строительные работы в основном завершены. Процент готовности приближается к 90 - 95.

Во время ходовых испытаний нужно проверить работу главного двигателя, рулевых и якорных устройств, навигации и связи, маневренность судна в различных климатических условиях Волго-Каспия. Испытания продлятся 7 - 10 дней, потом начнется обустройство на судне гостиничного комплекса.

Региональные власти рассчитывают, что лайнер станет флагманом круизного сообщения в Каспийском море. "Появятся дополнительные возможности для комфортабельного и познавательного отдыха. На новый уровень выйдут богатые исторические и этнокультурные связи стран каспийской пятерки", - отмечается на сайте областного правительства.

Фото: iStock
В Петербурге на Неве открылся регулярный теплоходный маршрут

Планировалось, что теплоход будет заходить в порты всех прикаспийских государств: Баку (Азербайджан), Бэндер-Энзали и Ноушехр (Иран), Туркменбаши (Туркменистан), Актау (Казахстан). А круиз по Черному морю предполагал остановки в Стамбуле и Батуми. Всего Мостурфлот (входит в пароходство) разработал четыре маршрута продолжительностью около двух недель. На запрос "РГ" о запланированных маршрутах "Петра Великого" в нынешнюю навигацию в компании ответить затруднились. А в ОСК пояснили, что "пока еще не ясно, как с пандемией пойдет туристический поток".

Мировой круизный рынок до пандемии обслуживал в год 29 миллионов туристов, из которых россиян всего 500 тысяч. Одной из ключевых задач является модернизация инфраструктуры: строительство причалов, укрепление берегов, углубление дна. Также необходимо обеспечить ценовую доступность круизных туров для пассажиров.

Между тем

Судозавод "Лотос" передал заказчику - ГК "Гамма" круизный теплоход "Золотое кольцо", первый в России пассажирский лайнер для работы на мелководье. Трехпалубное 80-метровое судно на 180 человек сможет проходить на глубине до 1,2 метра. При строительстве применялись инновационные технические решения, в результате корабль получился экономичным: общая мощность трех главных двигателей составляет всего 315 кВт. Кроме того, теплоход может причаливать к необорудованному берегу. Сейчас в Астрахани строится второй круизный лайнер этого же проекта. Оба теплохода возводят по госпрограмме льготного лизинга.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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