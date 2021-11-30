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30.11.2021 21:36
Рубрика: Происшествия

Мощный ливень затопил улицы Анапы

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Анапы Фото: Пресс-служба администрации Анапы
Фото: Пресс-служба администрации Анапы

В Анапе из-за залпового ливня затопило множество улиц, дорог и дворов. Вода зашла даже в супермаркеты. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, поток воды по щиколотку залил полы в сетевом магазине на улице Ленина. В городе образовались пробки, на некоторых участках улиц вода доходила автомобилям практически до окон.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Самая сложная ситуация сложилась на Владимирской и Астраханской улицах, автомобили с трудом преодолевали участки дороги из-за уровня воды.

В пресс-службе городской администрации Анапы сообщили, что все коммунальные и оперативные службы работают в режиме повышенной готовности в круглосуточном режиме. В местах повышенной опасности дежурят бригады из пожарно-спасательного гарнизона.

- В результате залпового ливня на низинных участках улиц образовалось скопление поверхностных вод. Также вода зашла в несколько дворов по улице Северная. На помощь людям оперативно прибыли дежурные бригады муниципальной службы спасения, - отметили в пресс-службе администрации Анапы.

Сейчас откачкой воды занимаются пять единиц техники. Тем временем, в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что осадки уже пошли на спад и подтопленных территорий в городе нет.

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