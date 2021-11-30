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30.11.2021 18:05
Рубрика: Происшествия

На Дону полностью восстановлено электроснабжение районов, пострадавших от урагана

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Специалисты ростовского филиала "Россети Юг" завершили работы по восстановлению электроснабжения в пострадавших от непогоды южных, юго-западных и западных районах Ростовской области.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Нарушения электроснабжения начались ранним утром 30 ноября из-за сложных погодных условий (сильный дождь и ветер с порывами более 25 метров в секунду).

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Аварийно-восстановительные работы начались незамедлительно. В них были задействованы до 176 специалистов в составе 73 бригад и 94 единицы техники. Электроснабжение было полностью восстановлено к 16.35 часам 30 ноября. В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, энергетики продолжают работать по индивидуальным заявкам в распределительной сети.

При этом синоптики предупреждают о новой волне непогоды: ночью и днем 1 декабря в Ростовской области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 29 метров в секунду. В режиме повышенной готовности работают также волгоградский и калмыцкий филиалы компании.

Жителям садоводческих товариществ и коттеджных поселков, которые не являются потребителями "Россети Юг", в случае отсутствия электроснабжения рекомендуем обращаться к штатному электрику или в свою управляющую компанию.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Россети Юг

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