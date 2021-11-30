На Кубани произошел крупный пожар на складе винзавода

На территории винодельческого предприятия в станице Вышестеблиевской Темрюкского района Кубани вечером 29 ноября начался пожар. К моменту, когда на место прибыли первые подразделения пожарных, огонь уже охватил свыше 400 квадратных метров кровли здания и продолжал быстро распространяться. Этому поспособствовал штормовой порывистый ветер в районе. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, когда пожар достиг площади в тысячу квадратных метров, его удалось локализовать.

- В 20.30 диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании. В 21.19 объявлен ранг пожара №2, площадь пожара составила 1000 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Полностью ликвидировать огонь удалось только к часу ночи 30 ноября. По данным ГУ МЧС, в результате пожара никто не пострадал. В тушении принимали участие около 50 сотрудников экстренных ведомств и 15 единиц техники.