На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за шторма в Азовском море

Синоптики ожидают резкое ухудшение погоды в восточной части Азовского моря. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявили экстренное предупреждение из-за шторма, который затронет порты Ейска и Темрюка.

- В период с 19-23 часов и до конца суток 30 ноября, ночью и утром 1 декабря по восточной половине Азовского моря, в том числе в портах Ейск и Темрюк, ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости до 1-2 километров, - отмечается в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Кроме того, в этой части Азовского моря ожидают грозы и усиление ветра до 29 метров в секунду. Высота волн, по данным экстренных служб, будет достигать 1,5-1,8 метра.

Как сообщалось ранее, шестиметровые волны ожидаются утром 1 декабря в районе Туапсе, а штормовые предупреждения объявлены по всему Черноморскому побережью Краснодарского края.