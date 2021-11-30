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30.11.2021 11:38
Рубрика: Власть

На Кубани увеличили в 30 раз число экспортных сделок на электронных площадках

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
С начала 2021 года предприниматели Краснодарского края увеличили количество экспортных сделок на международных электронных площадках в 30 раз.
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

Во время пандемии Центр поддержки экспорта региона стал проводником бизнеса на международные электронные площадки. В 2020 году на них заключили сделки на 635 тысяч долларов, а в нынешнем сумма выросла в 30 раз - до 19,5 миллиона долларов. Это большое подспорье, особенно для начинающих предпринимателей, действенный инструментарий, который позволяет выходить на зарубежные рынки.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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На базе Центра предприниматели могут получить широкий спектр услуг: от первичных консультаций до налаживания контактов с потенциальными партнерами, участия в международных выставках и приемах иностранных делегаций.

Представитель Российского экспортного центра Ксения Тагирова поблагодарила администрацию края и губернатора за поддержку развития экспортного направления.

- В регионе сильный Центр поддержки экспорта, который показывает хорошие результаты. Благодаря совместной работе многие предприниматели края получают поддержку, в том числе и Российского экспортного центра, выходят на международные рынки. Будем и дальше развивать наше сотрудничество, тем более что с каждым годом кубанская продукция становится все более востребованной, - сказала Ксения Тагирова.

Директор Центра поддержки экспорта Кубани Роман Воротников сообщил, что созданная в крае инфраструктура позволяет привлекать федеральное софинансирование, проводить мероприятия для поставщиков.

- Среди традиционных мер - налаживание контактов с иностранными партнерами, помощь в участии в выставках, организация приемов делегаций. В период пандемии особый упор сделали на дистанционный формат работы. Электронные торговые площадки открывают двери предпринимателям для выхода на зарубежные рынки, - сказал Роман Воротников и поблагодарил администрацию края за поддержку.

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