В Волгограде сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

Пассажирский лайнер, летевший из Нижневартовска в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. На борту находились 75 пассажиров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасию Голодову, самолет совершил вынужденную посадку в 07:53. Это произошло по технической причине. Сейчас пассажиры в здании терминала.

В полете у самолета отказал второй двигатель. Экипажу удалось произвести посадку в штатном режиме. Пострадавших нет. Пассажиров доставят в Минводы резервным бортом.