Почему регионы ЮФО не успели освоить федеральные субсидии на нацпроекты

В Южном федеральном округе реализуются приоритетные проекты: "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Экология", "Жилье и городская среда" как наиболее социально значимые и влияющие на качество жизни людей. На финансирование в 2021 году в округе предусмотрено почти 125 миллиардов рублей.

За девять месяцев текущего года фактически освоено более 63 миллиардов рублей, что составляет 51 процент. Наибольшая результативность исполнения национальных проектов за этот период достигнута в Республике Адыгея (64 процента) и Волгоградской области (62 процента), наименьшая - в Астраханской (41 процент).

Такая динамика расходования бюджетных средств говорит о проблемах, которые не позволили добиться ожидаемого эффекта при выполнении планов.

Что же препятствует достижению ожидаемых результатов, задался вопросом полпред президента в ЮФО Владимир Устинов на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе.

Основными факторами, способствующими снижению эффективности выполнения программ, по мнению полпреда, стали несоблюдение сроков исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам, неправомерное расходование бюджетных средств, несоблюдение законодательства при проведении закупок, а также коррупция и мошенничество при распределении муниципальных и государственных заказов, а порой формальное или вообще фиктивное их исполнение.

По словам Владимира Устинова, на запросы руководителям федеральных министерств поступили ответы с указанием, какие социально значимые объекты не будут введены в эксплуатацию в этом году, хотя входят в программу нацпроектов.

- Министр просвещения РФ проинформировал, что в Астраханской области на конец сентября строительная готовность 12 детских садов на 1390 мест, строящихся в рамках нацпроекта "Демография", составляла от нуля до 28 процентов. Под угрозой срыва сдача школ в Трусовском и Камызякском районе, поскольку их готовность была 11 - 14 процентов, - привел пример Устинов.

Всего по нацпроекту "Образование" Астраханской области в этом году выделено 1,1 миллиарда рублей. Однако на 1 октября было освоено лишь 15 процентов.

Для реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" бюджету Астраханской области предоставлена субсидия 197 миллионов рублей на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Но закупка средств обучения на 99 миллионов рублей не проведена, не утверждено штатное расписание регионального центра, не завершен ремонт площадок центра.

Также есть опасения, что не успеют построить детские сады и школы в Республике Калмыкия, Волгоградской области, в Севастополе.

Значительное число выявляемых проверками нарушений касается отсутствия должного контроля со стороны уполномоченных органов за деятельностью подрядных организаций.

- В условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции участились злоупотребления, связанные с заключением контрактов с единственным поставщиком и, как следствие, завышением стоимости контрактов, - заявил полпред. - Ни для кого не секрет, что большинство подрядных организаций не имеют собственной полноценной материальной базы. Фактическое число их сотрудников составляет один - два человека, отсутствует опыт организации и выполнения масштабных работ. Заказчику нужно постоянно мониторить подрядные организации, не допускать нецелесообразных закупок, необоснованного завышения цен.

- Одна из приоритетных задач - обеспечение в полном объеме софинансирования средств, выделенных из федерального бюджета. Эту задачу субъект полностью выполнил, - прокомментировала ситуацию с низким исполнением обязательств по нацпроектам министр финансов Астраханской области Елена Рязанова, выступая на заседании облдумы.

- В частности, что касается здравоохранения, финансовые обязательства в течение года постоянно корректировались в большую сторону, - отметила Рязанова. Однако министр предположила, что в декабре план по этому направлению будет выполнен.

Исполнить обязательства планируется и по нацпроекту "Жилье и городская среда".

- Очень долго ничего не строили, - объяснил причины низкого освоения средств министр строительства и ЖКХ области Олег Полумордвинов. - Многие подрядные организации, которые традиционно качественно работали на соцобъектах, ушли с рынка в силу отсутствия долговременных заказов. На пустое пространство пришли те, кто видят себя строителями, но не умеют строить.

По словам министра, сейчас облправительство совместно с прокуратурой разрывает контракты с недобросовестными подрядчиками.

- Уходим от практики проведения аукционов, когда кто меньше даст, тот и побеждал, где падение цены - 30, а по некоторым работам - 64 процента. Что мы от этих людей будем ждать? Что они спроектируют, какой водопровод? Будут только конкурсные процедуры, где на первом этапе отбор на основании показателей строительства подобных объектов в предыдущие годы, и только потом обсуждение вопроса о цене, - обещал Полумордвинов.

В настоящее время власти работают с минфином и минэкономразвития, чтобы сохранить выделенные из федерального бюджета деньги на достройку объектов, по которым проведены конкурсы, в начале 2022 года. В частности, к завершению приближается строительство четырех детсадов и трех домов культуры, сдать их планируется в первые месяцы следующего года. По словам министра, уже к концу недели выполнение работ по нацпроекту должно приблизиться к 80 процентам.

Как пояснили "РГ" в правительстве Ростовской области, в основном оплата осуществляется после приемки выполненных работ или услуг, сроки, как правило, приходятся на конец года. Сейчас, например, органы власти проводят приемку работ и подготовку необходимых документов для их оплаты. Кроме того, на динамику освоения средств в текущем году оказал влияние, в том числе, и стремительный рост цен на строительные материалы.

В 2021 году на реализацию национальных проектов в Ростовской области предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей. К 1 ноября освоение бюджетных средств составило 58,8 процента.

Нашлись замечания и у министра здравоохранения РФ по поводу реализации нацпроекта "Здравоохранение". По состоянию на 7 октября в Республике Калмыкия и городе Севастополе отмечены низкие темпы использования санитарной авиации для оказания скорой медицинской помощи. Так и не открылись фельдшерско-акушерские пункты в Республике Адыгея (2 из 24), Астраханской области (8 из 33).

А вот как обстоят дела с лекарственным обеспечением пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. На это из федерального бюджета регионам выделены субсидии: так, Республике Крым - 180 миллионов, Республике Адыгея - 42 миллиона. Освоено 1,9 и 6 процентов соответственно. Можно также говорить о не завершенном еще периоде, но почему, к примеру, Краснодарский край успел освоить все сто процентов, 351 миллион рублей?

В Севастополе не спешили вложить 65 миллионов рублей, выделенные из федерального бюджета, в оснащение оборудованием региональных сосудистых центров, и 28 миллионов в создание Единого цифрового контура в здравоохранении.

Проверки объектов рекультивации, планировавшихся к завершению в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", - это свалки в Урюпинске, Дубовке, Камышине Волгоградской области - выявили массу нарушений: рекультивация проводится не в полном объеме или же с отклонениями от проектной документации. Заказчики теперь судятся с подрядными организациями. По оценке экспертов, стоимость невыполненных работ превышает 50 миллионов рублей, и весьма туманны перспективы их возврата. Так, подрядчик по рекультивации свалок в Камышине и Дубовке признан банкротом.

Притом что стоит задача ликвидации несанкционированных свалок, по данным Минприроды, есть риск несвоевременной подготовки необходимой документации на подобные объекты и представления бюджетных заявок на финансирование в следующем году, которые необходимо представить до 1 мая 2022 года. Остается проблема свалок в Элисте, Лагани, Краснодаре, Горячем Ключе, Славянске-на-Кубани, Анапе, Севастополе и Волгограде. Пока по этим проектам либо не решены вопросы с земельными участками, не разработана проектно-сметная документация, либо отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы, либо свалки не включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Председатель заксобрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что министерство ТЭК и ЖКХ уже два года ведет работу по подготовке проектов рекультивации земельных участков в муниципальных образованиях края, а результатов нет, и регион не вступил в федеральную программу и не может претендовать на получение средств. Бурлачко считает, что на проведении мероприятий сказались пандемия и инфляционные процессы. По его словам, до конца года еще есть время. Декабрь - крайний срок, чтобы все доделать.

По словам министра ЖКХ Краснодарского края Андрея Ляшко, заявки отправлены в федеральный центр на участие в программе, включающей пять объектов из шести. По словам министра экономики Кубани Алексея Юртаева, на 320 миллиардов рублей реализовано 26 госпрограмм. Председатель комитета по финансово-бюджетной политике Иван Артеменко отметил, что есть отставание в строительстве корпуса детской больницы, она готова только на 70 процентов. На что и.о. руководителя департамента строительства Максим Мысаков ответил, что причины нарушения сроков - подорожание стройматериалов и инфляция.

Наиболее активно в этом году шла реализация программ формирования современной городской среды. По сведениям Минстроя России, по состоянию на 18 октября на 70 процентов было закончено благоустройство территорий в Астраханской области, на 64 - в Волгоградской, на 56 - на Кубани, на 50 - в Республике Крым. К слову, все проекты должны быть завершены к 25 декабря.