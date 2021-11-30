Синоптик спрогнозировал повторение сильных осадков в Крыму в выходные

После сегодняшних ливней и сильного ветра до 35 метров в секунду погода на Черноморском побережье и в Крыму стабилизируется, и начнется постепенное повышение температуры. Однако ближе к выходным на полуостров может прийти новый циклон. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео", метеоролог Александр Шувалов.

- Влияние самых неблагоприятных погодных условий заканчивается, - заверил он RT. - Сегодня фактически последний день, когда на полуострове будет сильный ветер и сильные осадки. Далее погода успокоится. Сначала будет один день холодный, потом - повышение температуры. Но ситуация с обострением неблагоприятных погодных условий может повториться в ближайшие пять-шесть дней. Так, в субботу, 4 декабря, ожидается очередной циклон, в Крыму возможны сильные осадки.

Тем временем крымский гидрометцентр предупреждает, что ночью и утром 1 декабря в Крыму в связи с прохождением фронтальных разделов ожидаются сильные дожди, переходящие в снег. Местами, особенно на западе полуострова, выпадет более 30 миллиметров осадков. В горах - мокрый снег, гололедица. Днем циклон постепенно покинет территорию Крыма, осадки и ветер ослабеют. Температура воздуха ночью -3…+2°; днем +1…+6°, в горах 0…-2°.