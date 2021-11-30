Синоптики предупредили о дальнейшем ухудшении погоды на Кубани

В Краснодарском крае синоптики прогнозируют усиление ветра и шторм в море в течение дня 30 ноября. На территории региона уже объявлены несколько штормовых предупреждений, но сегодня погода ухудшится еще сильнее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кубани.

- На территории Краснодарского края прогнозируется ухудшение погодных условий, комплекс неблагоприятных явлений, сильный ветер, сильное волнение моря, - отмечается в сообщении чрезвычайного ведомства.

В частности, в Сочи ожидается усиление ветра до 35 метров в секунду. Мощные порывы могут повредить линии электропередач, свалить деревья и легкие конструкции. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю также предупредили, что из-за сильного ветра могут начаться перебои в работе аэропортов.

Жителей края попросили внимательнее относиться к собственной безопасности и при мощных порывах ветра не приближаться к рекламным щитам, шатким строениям и деревьям. Также под деревьями советуют не парковать личные автомобили.