Транспортная инфраструктура Дона получит 84 млрд рублей

На прошедшем в Москве XV международном форуме "Транспорт России-2021" делегация Ростовской области подписала пакет соглашений на 84 миллиарда рублей. Инвестиции будут направлены на развитие авиационного сообщения, городского рельсового электротранспорта, расширение дорожной сети и внедрение перспективных платежных систем.

По мнению директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, транспортный форум стал самым продуктивным для Дона. Для сравнения: в прошлом году на московской выставке были подписаны соглашения на четыре миллиарда рублей.

Однако отметим, что в нынешнем году регион презентовал на форуме проекты на 328 миллиардов рублей, таким образом реализовано оказалось 26 процентов запланированного.

Трамвай в сети

Ключевым проектом для региона является соглашение о модернизации инфраструктуры городской трамвайной сети в Ростове-на-Дону. В донской столице будет создана сеть скоростных трамваев, которая соединит центр города с развивающимися микрорайонами. Будет модернизировано или проложено более 120 километров железнодорожного полотна и закуплен новый подвижной состав.

Для этого потребуется 51,18 миллиарда рублей, и потому реализовать масштабный проект предполагается в рамках концессионного соглашения. Источников финансирования будет несколько. Помимо средств инвестора - компании "Синара", намечено использовать инфраструктурный кредит, а также средства госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" и Фонда национального благосостояния.

Еще одно соглашение делегация Ростовской области подписала с инвестиционной компанией "Регион". Речь идет о строительстве автодороги западная хорда, которая будет служить дублером улицы Малиновского. Затраты на строительство западной хорды оцениваются в 30 миллиардов рублей. Из них внебюджетные средства - около 14 миллиардов рублей.

- Западная хорда - это совершенно новый участок будущего Ростовского транспортного кольца. Большую часть кольца составляют развязки и автодороги, уже имеющиеся, либо только строящиеся, как, например, обход Аксая, - подчеркнул Голубев.

Отметим, что западная хорда станет завершающим участком строящегося Ростовского транспортного кольца, соединяющего между собой 12 автодорог федерального, регионального и местного значения.

С компаниями "Азимут" и "Ираэро" были подписаны соглашения относительно пассажирских авиаперевозок. Первая откроет маршруты из международного аэропорта Платов на Дальний Восток и обновит парк воздушных судов. До 2026 года компания закупит новые авиалайнеры на три миллиарда рублей: десять самолетов "Суперджет 100" и десять Airbus A220.

Авиакомпания из Иркутска планирует открыть из аэропорта Платов международные рейсы в Париж и Ереван, а также несколько внутренних маршрутов, в частности, в Новый Уренгой и Чебоксары. Кстати, за 10 месяцев нынешнего года пассажиропоток аэропорта Платов приблизился к отметке 2,5 миллиона человек, что на 38 процентов больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Сегодня из Платова регулярные полеты выполняются 19 авиакомпаниями по 41 маршруту: по 29 российским и 12 международным.

"Тройка" уже в пути

Не меньший эффект для развития экономики Ростовской области будет иметь соглашение об интеграции московской электронной карты "Тройка" для оплаты поездок в региональном транспорте. Пилотный проект уже реализуют в Батайске, Сальске и Таганроге. В ближайшее время планируется его масштабирование: транспортная карта "Тройка" будет действовать в Новочеркасске, Волгодонске, Миллерово, в поселке Чертково.

Со следующего года автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте будет введена как внутри Ростовской области, так и за ее пределами.

Наибольшие преференции получат жители Ростова-на-Дону, так как, по словам главы администрации города Алексея Логвиненко, билетная система "Тройка" позволит использовать различные варианты тарифного меню, в том числе пересадочные тарифы, когда в течение определенного времени по сниженной стоимости (со скидкой) можно пользоваться несколькими видами транспорта.

За девять месяцев 2021 года в общественном транспорте Ростова-на-Дону совершено 88 миллионов транзакций безналичными способом, что на 28 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В день безналично в среднем оплачивается 322 тысячи поездок. Рекорд был поставлен 10 сентября 2021 года, тогда было зафиксировано 433 тысячи транзакций. Если перевести эти показатели в деньги, то с начала года ростовчане по безналу заплатили за проезд свыше двух миллиардов рублей.

Движение в старом городе

Астрахань представила на форуме новую систему работы общественного городского транспорта, которую по заказу областного правительства разработал Российский дорожный научно-исследовательский институт. Начать проект решено в ноябре 2022 года. К этому времени будет создана необходимая инфраструктура: закупят подвижной состав, построят разворотные площадки, остановки, обозначат выделенные полосы.

Как рассказала "РГ" и. о. заместителя генерального директора НИИ Екатерина Брязгина, предлагается более чем в два раза сократить количество маршрутов, но увеличить число автобусов большой вместимости, которые заменят заполонившие улицы, но не справляющиеся с пассажиропотоком "Газели". Вместо тысячи работающих сегодня маршруток будет 462 транспортных средства: 83 больших автобуса, 225 средних и 154 малых.

- В Астрахани, как и во многих старых городах, узкие улицы с плотной застройкой. Не по каждой, согласно нормативам работы транспортных средств, можно пустить автобусы большой вместимости. Поэтому в некоторых случаях мы были вынуждены оставить малые, - отметила Екатерина Брязгина.

По проекту увеличится время работы общественного транспорта. Если сейчас он заканчивает ходить в районе 21:00, то теперь продолжит обслуживать пассажиров до 23 - 24 часов. Также будет разработано четкое расписание с интервалами движения 6 - 8 минут, чего в Астрахани никогда не было.

Кстати, автобусы - это, видимо, пока единственная перспектива в сфере общественных пассажирских перевозок в городе. НИИ не рекомендовал региональным властям возвращаться к трамвайному движению, которое закрылось еще в 2007 году, восстановить инфраструктуру будет очень дорого. Вряд ли вернутся и троллейбусы, прекратившие работу в 2017 году. По мнению экспертов дорожного института, только на проект восстановления сетевого хозяйства потребуется около четырех лет.

Презентация астраханского проекта вызвала большой интерес участников из других регионов, так как проблемы организации пассажирских перевозок везде практически одинаковы.

- В пассажирский транспорт городов годами не вкладывали средства, советское наследие устаревало, муниципальные предприятия банкротились, им на смену приходили маршрутки, где нет регулируемого тарифа, где перевозчик сам решает, сколько раз в день ему выйти на линию, - пояснила Екатерина Брязгина. - Со временем стали осознавать, что эта система неудобная и небезопасная. "Газели" не обустроены для проезда маломобильных граждан, а водители заинтересованы лишь в гонке за пассажирами: нет графика, безналичной оплаты, льготных проездных.

По ее словам, первой стала отказываться от маршруток Москва, затем Казань. Драйвером развития качественного транспортного обслуживания послужил нацпроект, по которому регионам предоставили право на льготный лизинг автобусов и электротранспорта. Одновременно госкорпорация "ВЭБ.РФ" разработала программу развития транспорта в городах: она проводит обучение, помогает привлекать средства в реформирование пассажирского транспорта. Все вместе это способствовало активному движению к переменам.

Прямая речь

Виталий Савельев, министр транспорта РФ:

- Модернизация транспортного сектора создаст мультипликативный эффект для экономики. Для этого необходимо увеличить инвестиции в транспорт с существующих 2,3 процента ВВП до 3,1 процента, что будет соответствовать среднемировому уровню. По оценке Минэкономразвития, эти вложения окупятся сторицей, ожидаемая прибыль к 2035 году превысит 90 триллионов рублей, а к 2050-му - 180 триллионов.