В Ялте бывший офицер полиции приговорен к 13 годам колонии за взятку

Бывший временно исполняющий обязанности замначальника следственного отдела Управления МВД России по Ялте приговорен городским судом к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

Ялтинский городской суд признал бывшего офицера полиции виновным по части 2 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), а также пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере).

Будучи полицейским, осужденный получил взятку в размере 100 тысяч долларов США за отказ в возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества с земельными участками в Ялте и возврат изъятых документов на право собственности. Посредником в получении взятки выступил адвокат. Кроме того, обвиняемый получил еще 400 тысяч рублей за назначение почерковедческих экспертиз и отказ в возбуждении уголовных дел.

Полицейского и адвоката-посредника сотрудники ФСБ задержали при передаче денег. Помимо лишения свободы экс-полицейский заплатит штраф в размере 77 миллионов рублей. Также он не сможет на протяжении 10 лет работать в органах власти.

Уголовное дело в отношении адвоката и еще двоих жителей Ялты, выступавших в качестве посредников, находится в производстве.