В колониях Кубани начали шить костюмы для врачей из "красных зон"

Новости

Путин дал поручения по реализации климатической политики 14:35
В Москве пройдет фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями 14:28
Трагически погиб участник "X-Фактора" Томас Уэллс 14:26
МИД РФ: Действия НАТО ведут к милитаризации космоса 14:25
Уполномоченные обсудили проблемы детства 14:16
МИД РФ: НАТО испытывает Россию на прочность 14:11
В России запущен аналог TikTok 14:07
Около 80 млн кв. м жилья уже построено в нынешнем году в России 14:03
Месси сфотографировался с лучшей футболисткой мира из "Барселоны" 14:03
Смольный не запланировал новых ограничений в новогодние праздники 14:02
Закон о малоэтажном строительстве могут принять в нынешнем году 13:56
Московскую канатную дорогу закрыли до хорошей погоды 13:55
Названы четыре худших фрукта для больных диабетом 13:53
Неврологические осложнения бывают у 80% людей после COVID-19 в тяжелой форме 13:49
Минстрой поддерживает создание организаций по сельскому строительству 13:49
Евросоюз создает единую службу новостей 13:46
Набиуллина и Дерипаска поспорили о ставках в экономике 13:44
Прототип арктического автобуса пройдет испытания на Крайнем севере 13:26
В Москве атмосферное давление достигло рекорда 13:14
Песков напомнил условие переговоров с Киевом о транзите газа 13:10
Погибшего в Петербурге офицера Росгвардии наградили Орденом Мужества 13:03
В КПРФ сообщили, что депутат Рашкин попал в больницу 13:02
Парки Москвы закрываются из-за непогоды 12:55
Песков оценил угрозы запуску "Северного потока-2" 12:55
Испанский остров Пальма еще немного "подрос" 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
30.11.2021 14:24
Рубрика: Происшествия

В колониях Кубани начали шить костюмы для врачей из "красных зон"

Текст: Владимир Аносов (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 271(8622)
Мало кто знает, кто первым на Кубани стал шить противочумные костюмы и защитные комбинезоны для врачей, работающих в "красных зонах". Четыре исправительные колонии УФСИН России по Краснодарскому краю, где были пошивочные цеха, срочным образом для этого перепрофилировали. Цеха перевели в зоны особой частоты, проход людей в них ограничили, на складах сделали отдельные ячейки для материалов и готовой продукции. Шили заключенные под строгим присмотром сотрудников колонии и медицинских работников, постоянно проводилась дезинфекция. Таким образом были обеспечены две больницы в Краснодаре, спецодежду поставляли в районные центры.
Участвуя в федеральной программе создания новых рабочих мест, компания по производству сетки для берегоукрепления смогла на 30 - 35 процентов сократить свои расходы. Фото: Владимир Аносов/РГ Участвуя в федеральной программе создания новых рабочих мест, компания по производству сетки для берегоукрепления смогла на 30 - 35 процентов сократить свои расходы. Фото: Владимир Аносов/РГ
Участвуя в федеральной программе создания новых рабочих мест, компания по производству сетки для берегоукрепления смогла на 30 - 35 процентов сократить свои расходы. Фото: Владимир Аносов/РГ

Исправительная колония № 2 (ИК-2) в поселке Двубратском, как и другие, приняла участие в федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (УИС) на 2018 - 2026 годы". Основная цель - создание новых рабочих мест и дополнительное трудоустройство осужденных. В прошлом году учреждениям УФСИН России по Краснодарскому краю было выделено на это 32,5 миллиона рублей. Трудятся осужденные ИК-2 в мукомольном цехе, на металлообработке (токарные, фрезерные, сварочные, кузнечно-прессовые работы) и в цехе покраски.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Минюст: Принудительные работы снижают рецидив в четыре раза

По словам врио заместителя начальника УФСИН России по Краснодарскому краю, подполковника внутренней службы Александра Безногова, производственный комплекс пенитенциарной системы на Кубани имеет девять промышленных предприятий, станочный парк из 400 металлообрабатывающих станков и около тысячи единиц деревообрабатывающего и швейного оборудования. Большинство из осужденных должны трудиться и ежедневно выполнять рабочую норму. Это может быть пошив спецодежды, производство натяжных потолков, изготовление компонентов для строительных материалов и многое другое.

Одним из перспективных направлений создания рабочих мест для осужденных является сельское хозяйство. Созданы предприятия по переработке пшеницы и ячменя. Имеется опыт в промышленном секторе. Хороший потенциал взаимодействия с бизнесом по трудоустройству в строительной сфере и мусоропереработке. Организации заключают договоры и открывают в колониях производство.

"Экономический подсчет показал, что, участвуя в федеральной программе создания новых рабочих мест, мы получаем выгодные финансовые послабления"

- Почему решили открыть производство в исправительной колонии? Экономический подсчет показал, что, участвуя в федеральной программе создания новых рабочих мест, мы получаем выгодные финансовые послабления, которые позволили нам на 30 - 35 процентов сократить расходы, - рассказывает предприниматель Артем Свинухов. - Основной станок, который мы установили, делает 10 тонн рулонной сетки, применяемой для укрепления берегов, а также в строительстве дорог в горной местности. В одном рулоне станок наматывает до 200 метров сплетенной сетки для габионной конструкции. В одну смену работают 20 заключенных. При загруженности в две или три смены уже будет задействовано 40 или 60 человек. Нашу продукцию закупают на Дальнем Востоке и в республиках Северного Кавказа. Первыми, кто ее применил для берегоукрепления, стал Краснодарский край.

Уже не одна компания открыла свои цеха в колониях. Подсчитали, что всего в Краснодарском крае и Республике Адыгея отбывают наказание около 15 тысяч осужденных и подследственных в возрасте от 14 до 80 лет. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, в России планируют создать до 15 тысяч рабочих мест для осужденных к принудительным работам. В том числе будут открываться специальные участки на предприятиях, готовых трудоустроить у себя осужденных. В первую очередь, исправительные центры рассчитаны на местных жителей.

Фото: iStock
Заключенные, отправившиеся на большие стройки, смогут раньше освободиться

Развитие производства в колониях сдерживает совокупность нескольких причин. Далеко не все государственные и коммерческие организации знают о производственных возможностях уголовно-исполнительной системы, не все коммерческие организации готовы в них работать. Отсутствие крупных оборотных средств на закупку сырья и материалов, длительные сроки закупки сырья, а следовательно поставки готовой продукции проигрывают в сроках в сравнении с коммерческими организациями. И, пожалуй, главное - отсутствие долгосрочных централизованных государственных заказов.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея

Главное сегодня

В Петербурге метро закроют в новогоднюю ночь
Песков напомнил условие переговоров с Киевом о транзите газа
Орешкин назвал три сценария влияния штамма "омикрон" на экономику
Посол РФ в США: Госдеп искажает факты о высылке российских дипломатов
Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
Как не попасть в ловушку продавцов и избежать финансовых проблем
Прокуратура и полиция нашли действенный способ воздействия на автоблогеров-хулиганов