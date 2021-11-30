В колониях Кубани начали шить костюмы для врачей из "красных зон"

Мало кто знает, кто первым на Кубани стал шить противочумные костюмы и защитные комбинезоны для врачей, работающих в "красных зонах". Четыре исправительные колонии УФСИН России по Краснодарскому краю, где были пошивочные цеха, срочным образом для этого перепрофилировали. Цеха перевели в зоны особой частоты, проход людей в них ограничили, на складах сделали отдельные ячейки для материалов и готовой продукции. Шили заключенные под строгим присмотром сотрудников колонии и медицинских работников, постоянно проводилась дезинфекция. Таким образом были обеспечены две больницы в Краснодаре, спецодежду поставляли в районные центры.

Участвуя в федеральной программе создания новых рабочих мест, компания по производству сетки для берегоукрепления смогла на 30 - 35 процентов сократить свои расходы. Фото: Владимир Аносов/РГ

Исправительная колония № 2 (ИК-2) в поселке Двубратском, как и другие, приняла участие в федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (УИС) на 2018 - 2026 годы". Основная цель - создание новых рабочих мест и дополнительное трудоустройство осужденных. В прошлом году учреждениям УФСИН России по Краснодарскому краю было выделено на это 32,5 миллиона рублей. Трудятся осужденные ИК-2 в мукомольном цехе, на металлообработке (токарные, фрезерные, сварочные, кузнечно-прессовые работы) и в цехе покраски.

По словам врио заместителя начальника УФСИН России по Краснодарскому краю, подполковника внутренней службы Александра Безногова, производственный комплекс пенитенциарной системы на Кубани имеет девять промышленных предприятий, станочный парк из 400 металлообрабатывающих станков и около тысячи единиц деревообрабатывающего и швейного оборудования. Большинство из осужденных должны трудиться и ежедневно выполнять рабочую норму. Это может быть пошив спецодежды, производство натяжных потолков, изготовление компонентов для строительных материалов и многое другое.

Одним из перспективных направлений создания рабочих мест для осужденных является сельское хозяйство. Созданы предприятия по переработке пшеницы и ячменя. Имеется опыт в промышленном секторе. Хороший потенциал взаимодействия с бизнесом по трудоустройству в строительной сфере и мусоропереработке. Организации заключают договоры и открывают в колониях производство.

"Экономический подсчет показал, что, участвуя в федеральной программе создания новых рабочих мест, мы получаем выгодные финансовые послабления"

- Почему решили открыть производство в исправительной колонии? Экономический подсчет показал, что, участвуя в федеральной программе создания новых рабочих мест, мы получаем выгодные финансовые послабления, которые позволили нам на 30 - 35 процентов сократить расходы, - рассказывает предприниматель Артем Свинухов. - Основной станок, который мы установили, делает 10 тонн рулонной сетки, применяемой для укрепления берегов, а также в строительстве дорог в горной местности. В одном рулоне станок наматывает до 200 метров сплетенной сетки для габионной конструкции. В одну смену работают 20 заключенных. При загруженности в две или три смены уже будет задействовано 40 или 60 человек. Нашу продукцию закупают на Дальнем Востоке и в республиках Северного Кавказа. Первыми, кто ее применил для берегоукрепления, стал Краснодарский край.

Уже не одна компания открыла свои цеха в колониях. Подсчитали, что всего в Краснодарском крае и Республике Адыгея отбывают наказание около 15 тысяч осужденных и подследственных в возрасте от 14 до 80 лет. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, в России планируют создать до 15 тысяч рабочих мест для осужденных к принудительным работам. В том числе будут открываться специальные участки на предприятиях, готовых трудоустроить у себя осужденных. В первую очередь, исправительные центры рассчитаны на местных жителей.

Развитие производства в колониях сдерживает совокупность нескольких причин. Далеко не все государственные и коммерческие организации знают о производственных возможностях уголовно-исполнительной системы, не все коммерческие организации готовы в них работать. Отсутствие крупных оборотных средств на закупку сырья и материалов, длительные сроки закупки сырья, а следовательно поставки готовой продукции проигрывают в сроках в сравнении с коммерческими организациями. И, пожалуй, главное - отсутствие долгосрочных централизованных государственных заказов.