В Крыму электромобили будут возить туристов на лавандовые поля

Минсельхоз России обнародовал условия получения грантов на развитие сельского аграрного туризма. Выдавать их планируют со следующего года. Уже известен максимальный и минимальный размер государственной субсидии, а в Крыму определились первые пять проектов, претендующих на грантовую поддержку.

О программе стало известно еще в начале минувшего лета. Однако было не ясно, на каких условиях будут оказывать поддержку. Теперь правила прояснились. Заявителями могут стать малые или микросельхозпредприятия за исключением личных подсобных хозяйств.

- Для участия в госпрограмме не менее 70 процентов деятельности претендента должно относиться к производству сельхозпродукции, а 30 процентов - к туризму, - пояснил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. - Заявителю необходимо предоставить в Минсельхоз Крыма заявку с документами, определенными порядком конкурсного отбора проектов развития сельского туризма. Один из документов - паспорт проекта развития сельского туризма по форме, утвержденной Минсельхозом РФ. Он включает в себя финансово-экономическое обоснование, затраты, плановые показатели деятельности и обязательство об их достижении.

Максимальный размер гранта - 10 миллионов рублей. Обязательным условием является софинансирование проекта. Чтобы претендовать на вливания в размере до 3 миллионов рублей, необходимо вложить в проект не менее 10 процентов собственных средств. Для получения гранта до 5 миллионов - не менее 15 процентов, до 8 миллионов - не менее 20 процентов, до 10 миллионов - не менее 25 процентов. Все государственные средства надо освоить не позднее чем через 18 месяцев со дня их получения. Бюджетные деньги могут быть потрачены только в соответствии с перечнем целевых направлений расходования гранта "Агротуризм", утвержденных Министерством сельского хозяйства РФ.

Ограничения не пугают соискателей, в Крыму на грант готовы претендовать 20 сельхозпредприятий. Первая пятерка уже определилась и прошла предварительный отбор в региональном Минсельхозе. Их проекты отправлены на согласование в Москву. Это винодельческое предприятие в Судаке, сыроварня в Бахчисарае, производитель лаванды в Бахчисарайском районе, рыбоводческое предприятие в Джанкойском районе и эко-деревня в Нижнегорском районе.

В первую пятерку вошла агрофирма "Тургеневская" в Бахчисарайском районе Крыма. Предприятие возделывает 250 гектаров узколистной лаванды и 30 гектаров розы в предгорье.

- Изначально мы не планировали заниматься туризмом, - рассказал руководитель агрофирмы Алексей Мишин. - Сама жизнь нас к этому подтолкнула.

С 2017 года в период цветения лаванды на поля агропредприятия началось настоящее паломничество. С этого времени в пик сезона поля хозяйства за день посещают до 3 тысяч человек. В какой-то момент стало понятно, что если этот поток не упорядочить, то он грозит проблемами основному производству.

- Получилось по Жванецкому - если не можешь остановить, лучше возглавить, - шутит предприниматель.

В этом сезоне предприятие ввело платный вход на свои поля. Для одиночных посетителей он составляет 300 рублей, для организованных групп - 200 рублей с человека. За эти деньги можно устроить фотосессию среди лиловых полей на фоне крымских гор при условии бережного отношения к насаждениям. Рядом два магазина, в них можно купить продукцию из эфирных растений - гидролаты и масла.

Платный вход нисколько не отпугнул туристов. Напротив, поля "Тургеневской" уже заслужили славу крымского Прованса, а турагентства с материка готовы заранее договариваться о приеме организованных групп. И в этом году проект "Наша лаванда" вышел в финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Поэтому заявку на грант "Наша лаванда" подала без колебаний.

- Мы претендуем на максимальный грант в размере 10 миллионов рублей, - рассказал "РГ" руководитель агрофирмы "Тургеневская" Алексей Мишин. - Планируем потратить его в том числе на электромобили, чтобы подвозить туристов по горному склону к полям, поскольку маломобильным группам населения да и просто пожилым людям это достаточно тяжело.

Еще один крымский претендент на грант - работающая четвертый год осетровая ферма в Джанкойском районе. В этом году там вырастят около 100 тонн осетровых и примерно столько же рыбы других пород. А теперь к основному бизнесу здесь хотят добавить агротуризм.

- Вокруг нас множество озер, мы хотим приглашать организованные туристические группы, предложим им прогулки на лодках по озерам, - поделился планами руководитель фермерского хозяйства Вардан Галстян. - Потом угостим шашлыком из наших осетров. Можно будет купить готовую продукцию. Думаю, туристам это будет интересно.

Определять победителей, которые получат государственные гранты, Минсельхоз РФ будет на конкурсной основе.