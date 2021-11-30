В российских судах появятся системы распознавания речи

Концепция информационной политики судебной системы предусматривает совершенствование программ распознавания речи участников судебного процесса. Об этом сообщил председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов в ходе форума судей региональных судов государств-членов ШОС.

Также, по его словам, концепция, рассчитанная на период с 2020 до 2030 года, предусматривает разработку и внедрение программного обеспечения, позволяющего формировать, хранить и передавать в вышестоящие суды электронные судебные дела, осуществлять ознакомление с ними сторон и иных лиц, имеющих на это право. А суперсервис "Правосудие онлайн" в перспективе обеспечит автоматизированное составление проектов судебных актов с использованием искусственного интеллекта.

В работе форума принимает участие председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Он отметил, что в текущем году, несмотря на пандемию, с участием верховных судов государств-членов ШОС состоялось шесть международных форумов и вебинаров, и форум судей региональных судов выступает гармоничным продолжением этой работы.