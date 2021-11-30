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30.11.2021 11:43
Рубрика: Происшествия

В Севастополе два человека и три авто пострадали во время урагана

Текст: Юлия Крымова

В Севастополе вечером 29 ноября во время штормового ветра упали более 70 деревьев, есть пострадавшие. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-губернатор Николай Жигулин.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
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По его словам, упавшие деревья повредили три автомобиля и травмировали двух человек. Один из них - водитель автомобиля, на который рухнул тополь в районе автовокзала. Дерево перегородило дорогу и заблокировало машину на проезжей части. Из-за этого в двух направлениях образовались огромные пробки. К месту ЧП выезжала скорая помощь.

Второй пострадавшей оказалась женщина - на нее во время прогулки упала крупная ветка, сообщил директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

По словам Жигулина, 16 аварийных бригад уже устранили почти все последствия урагана. Среди прочего были повалены два рекламных щита и строительные леса, а в Байдарской долине ветер вынес на дорогу хозяйственную постройку.

Со вчерашнего вечера остаются без света три села - Фронтовое, Верхнесадовое и Пироговка. Электроэнергия в них поступает из Бахчисарайского района, а там ветер оборвал линию электропередачи. Сегодня на участке работают аварийные бригады.

В Севастополе без электричества остались около 800 человек. 52 жалобы поступили в "Горсвет" по поводу отключения уличного освещения.

Сегодня во второй половине дня погода может снова ухудшиться, объявлено штормовое предупреждение. По информации ГУ МЧС России по Севастополю, юго-западный ветер днем сменится на северо-западный, скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду, а вечером усилится до 22-27 метров в секунду. Ожидается сильный дождь. Штормовой ветер сохранится и ночью 1 декабря.

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