В Сочи трехлетнего ребенка насмерть сбила многотонная фура

В Лазаревском районе Сочи трехлетнего ребенка на дороге насмерть сбил грузовик.

Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю, накануне в 16.15 по улице Калараша водитель транспортного средства Scania с прицепом Schmitz допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2018 года рождения, который выбежал на проезжую часть на красный сигнал светофора. От полученных травм ребенок скончался.

Сейчас этим делом занимаются следователи, но до сих пор остается неизвестным, почему мама отпустила руку ребенка - вчера правоохранителям ее не удалось расспросить из-за плохого самочувствия женщины.