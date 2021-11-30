В Волгоградской области подготовились к распространению "Омикрона"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание клинического совета, на котором обсудили стратегию защиты жителей от нового штамма коронавируса.

- В последний месяц темпы вакцинации выросли, и мы приближаемся к 80 процентам от плана. При этом среди людей старшего возраста привито только 66,2 процента. Хотя как раз они наиболее уязвимы к коронавирусной инфекции и болезнь, как правило, проходит намного тяжелее. Специалисты отмечают, что прослеживается зависимость между количеством вакцинированных жителей и снижением числа заболевших и госпитализированных пациентов, - сказал Бочаров. - Поэтому еще раз обращаю внимание, что в Волгоградской области развернуто достаточное количество пунктов вакцинации, у каждого жителя есть все возможности, чтобы защитить себя, родных и близких людей от опасного заболевания.

Новый штамм "Омикрон" имеет наибольшее количество мутаций и самую высокую скорость распространения. Этот вирус чаще поражает молодых людей, сложнее поддается выявлению из-за нетипичных симптомов. Африканский по происхождению штамм уже фиксируется в Европе и Азии. При этом в государствах, где высок уровень коллективного иммунитета, отмечают более легкое течение болезни и невысокий процент госпитализации.

Главный внештатный специалист пульмонолог комитета здравоохранения Волгоградской области Вера Цома акцентировала внимание присутствующих на высокой скорости распространения агрессивного штамма.

- Ключевая превентивная мера - это максимальный процент полной вакцинации населения и ревакцинация жителей - особенно это важно для представителей групп риска, - говорит Цома.

Главный санитарный врач региона Ольга Зубарева считает, что эффективность российских вакцин против "Омикрона" будет сопоставима с защитой от штамма "Дельта".

Участники совещания отметили важность сохранения высокого уровня готовности системы здравоохранения Волгоградской области к работе в условиях возможного осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации.