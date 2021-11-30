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30.11.2021 22:49
Рубрика: Экономика

В Волгоградской области заработал первый ветропарк мощностью 105 МВт

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
С начала декабря на оптовый рынок энергии выходит ветряная электростанция в Котовском районе Волгоградской области. Уже работает 21 башня, генерирующая ток за счет движения воздуха. Еще четыре установки начнут крутиться осенью 2022 года. Общая мощность ветропарка составит 105 мегаватт.
Использованное при строительстве ветропарка оборудование на 65 процентов сделано в России. Лопасти из Ульяновска, гондолы, к которой они крепятся, выпускают в Дзержинске. Фото: Роман Мерзляков Использованное при строительстве ветропарка оборудование на 65 процентов сделано в России. Лопасти из Ульяновска, гондолы, к которой они крепятся, выпускают в Дзержинске. Фото: Роман Мерзляков
Использованное при строительстве ветропарка оборудование на 65 процентов сделано в России. Лопасти из Ульяновска, гондолы, к которой они крепятся, выпускают в Дзержинске. Фото: Роман Мерзляков

- Ветроэлектростанция состоит из нескольких установок, соединенных между собой кабельными линиями. Каждая из них производит энергию мощностью 4,2 мегаватта. Суммарная мощность уже введенных ветряков - 88,2 мегаватта. Люди смогут получать дополнительную "зеленую" энергию, - сказал руководитель дирекции по строительству ветроэнергетической компании Евгений Шидяев.

Фото: ПАО "Россети Юг"
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Специалисты выбрали для размещения станций "Котовская" и "Новоалексеевская" Мирошниковское сельское поселение после длительного изучения местности. Здесь хороший ветропотенциал. Это определили по метеомачтам высотой сто метров.

Башни стоят на значительном расстоянии друг от друга, чтобы они не образовывали ветровую тень. Следовательно, нужна была достаточно большая по площади свободная земля. И обязательное условие - это транспортная доступность, поскольку крупногабаритное оборудование не так просто доставлять к месту сборки. Не менее важный момент - наличие электросетей поблизости.

Кабельные линии ведут на двухтрансформаторную подстанцию, для этого провели 17 километров воздушной линии электропередачи. Вырабатываемой энергии хватит для снабжения ста тысяч населения. Она попадает на оптовый рынок, то есть может быть направлена потребителям разных районов. Плата за свет от введения нового источника не изменится, ведь все попадает в "общий котел".

Какие плюсы от ввода ветряков? Во-первых, один источник всегда может подстраховать другой. Во-вторых, воздействие на окружающую среду значительно меньше, чем у традиционной ТЭЦ. В перспективе это становится особенно важным, ведь с введением углеродного налога предприятия будут стремиться снизить свой карбоновый след.

Ветроэлектростанция добывает ватты буквально из воздуха. Но строительство таких установок пока очень дорогое. По данным сайта госзакупок, полный комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ для двух ветроэлектростанций в Котовском районе стоил 1,76 миллиарда рублей.

На всю программу, в рамках которой в России будут построены генерирующие мощности на 1823 мегаватта, приходится 30 миллиардов рублей. Кроме Волгоградской области, уже есть станции в Ульяновской и Ростовской, а также в Калмыкии. На подходе Самарская и Астраханская области и еще одна небольшая станция под Ростовом.

Использованное при строительстве ветропарка оборудование на 65 процентов сделано в России. Локализация производства в нашей стране - это требование программы Фонда развития ветроэнергетики. Башни выпускают в Таганроге (Ростовская область), лопасти - в Ульяновске, гондола, к которой лопасти крепятся, - в Дзержинске (Нижегородская область). Технологии предоставлены датской фирмой. В Волгограде тоже освоили выпуск такой продукции. Так, на машиностроительном заводе собирают верхние секции башен для ветроэнергетических станций. В планах предприятия изготовление 210 топ-секций.

Комментарий

Константин Ильковский, д. э. н., профессор кафедры возобновляемых источников энергии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина:

- Пуск ветроэлектрической станции более 100 МВт - это, без сомнения, событие, в очередной раз подтверждающее, что мы уже близки к тому, чтобы такие ветроустановки и солнечные станции стали обыденным явлением. Единичная установленная мощность 4,2 МВт каждого ветряка - это серьезное инженерное электротехническое сооружение, в котором сочетаются как традиционные, так и инновационные технологии. И, несмотря на наш колоссальный ветро- и солнечный потенциал, это пока редкий пример станции. Хотя "зеленая" повестка и повестка устойчивого развития все больше захватывает умы России, и начинают приниматься решения, чтобы таких парков альтернативной энергетики становилось больше. А дальше стоит задача, чтобы они равномерно распределялись по всей территории России. Я имею ввиду не только Юг России, где достаточно благоприятные природно-климатические условия, но и СЗФО и ЦФО, а также Дальний Восток, где востребованность ветропарков и солнечных станций обусловлена наличием достаточно больших энергоизолированных территорий.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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