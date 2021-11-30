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30.11.2021 13:41
Рубрика: Власть

Депутаты Ямала настаивают на усилении ответственности хозяев животных

Текст: Иван Ман
Животрепещущая для многих россиян проблема обсуждена с учетом инициативы Ямала в столице РФ на "круглом столе" под председательством главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина с участием представителей ряда министерств, правоохранительных структур, зооветеринарных служб, зоозащитников. Тема дискуссии - "Регулирование численности безнадзорных животных. Опыт регионов".
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

Хотя в 2020 году вступил в силу федеральный закон о гуманном обращении с животными (с передачей соответствующих госполномочий муниципалитетам), пока кардинально ситуацию переломить не удалось, о чем свидетельствует огромное количество обращений в органы власти граждан с жалобами на агрессию бродячих и домашних собак, нападения на людей, порой завершающихся госпитализацией пострадавших, а иногда и самым печальным образом. Так, в предыдущем году только на территории ЯНАО зафиксировано 604 случая укусов собак. За 2 года 11 функционирующих здесь приютов приняли свыше 7 тысяч четвероногих, из которых 4 тысячи обрели хозяев. Приюты переполнены, что лишний раз свидетельствует о безответственном отношении части северян к друзьям человека.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
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Вопросы, связанные с обращением с бесхозяйными животными и с содержанием домашних, для ямальских депутатов отнюдь не праздные. При Законодательном собрании ЯНАО создана профильная рабочая группа, в 2020 году окружной парламент направил обращение к спикеру Госдумы и председателю правительства РФ с просьбой ускорить принятие новой редакции Кодекса об административных правонарушениях с включением в него положения об административной ответственности за нарушение требований к содержанию животных. Именно его отсутствие в КоАП тормозит решение застарелой проблемы, подчеркивает глава комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Наталия Фиголь. Она вместе с руководителем региональной службы ветеринарии Евгением Поповым участвовала в работе "круглого стола".

- Необходимо законодательно закрепить административную ответственность для владельцев животных, урегулировать вопросы мечения и учета домашних питомцев, утвердить правила их содержания, порядок изъятия, а также методику, регламентирующую отдельные вопросы организации мероприятий с животными, не имеющими владельцев, - говорит Наталья Фиголь.

Предложения ямальских парламентариев включены в проект итогового документа "круглого стола". Он, в свою очередь, будет использован в работе над совершенствованием федерального законодательства в обозначенной сфере.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа

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