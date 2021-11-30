Югра вошла в пятерку лидеров по социально-экономическому развитию

Новости

Ростехнадзор потребовал закрыть завод в Дзержинске после пожара 14:48
Путин дал поручения по реализации климатической политики 14:35
В Москве пройдет фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями 14:28
Трагически погиб участник "X-Фактора" Томас Уэллс 14:26
МИД РФ: Действия НАТО ведут к милитаризации космоса 14:25
Уполномоченные обсудили проблемы детства 14:16
МИД РФ: НАТО испытывает Россию на прочность 14:11
В России запущен аналог TikTok 14:07
Около 80 млн кв. м жилья уже построено в нынешнем году в России 14:03
Месси сфотографировался с лучшей футболисткой мира из "Барселоны" 14:03
Смольный не запланировал новых ограничений в новогодние праздники 14:02
Закон о малоэтажном строительстве могут принять в нынешнем году 13:56
Московскую канатную дорогу закрыли до хорошей погоды 13:55
Названы четыре худших фрукта для больных диабетом 13:53
Неврологические осложнения бывают у 80% людей после COVID-19 в тяжелой форме 13:49
Минстрой поддерживает создание организаций по сельскому строительству 13:49
Евросоюз создает единую службу новостей 13:46
Набиуллина и Дерипаска поспорили о ставках в экономике 13:44
Прототип арктического автобуса пройдет испытания на Крайнем севере 13:26
В Москве атмосферное давление достигло рекорда 13:14
Песков напомнил условие переговоров с Киевом о транзите газа 13:10
Погибшего в Петербурге офицера Росгвардии наградили Орденом Мужества 13:03
В КПРФ сообщили, что депутат Рашкин попал в больницу 13:02
Парки Москвы закрываются из-за непогоды 12:55
Песков оценил угрозы запуску "Северного потока-2" 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
30.11.2021 14:35
Рубрика: Власть

Югра вошла в пятерку лидеров по социально-экономическому развитию

Текст: Елена Панова
Фонд развития гражданского общества составил очередной рейтинг социально-экономического положения регионов. По данным за первое полугодие 2021 года Югра в нем прочно вошла в топ-5, заняв четвертое место. Лидером признана Москва.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Интегральный рейтинг демонстрирует данные социально-экономического положения 30 регионов России. Он составлен на основе девяти первичных рейтингов, в которых учтены показатели среднемесячной зарплаты, отношение ее к стоимости потребительской корзины, индекс промышленного производства, динамика начисленного НДС и другие.

Фото: iStock
"Детский" бюджет в Югре за три года увеличился на треть

Источниками для анализа экспертов Фонда развития гражданского общества стали данные Росстата, Минфина, Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства РФ.

Отметим: как понятно из недавно прозвучавшего отчета губернатора Натальи Комаровой перед югорчанами, по итогам года Югра сохранила позиции в десятке регионов-лидеров России по всем основным социально-экономическим показателям.

Так, в 2021 году по уровню доходов населения округ находится на седьмом месте, по получаемой жителями средней заработной плате - на восьмом. 29,6% югорчан зарабатывают сегодня от 30 до 55 тысяч рублей, 20,8% - от 55 до 75, 18,4% - от 75 до 100, и 22,2% - от 100 до 200 тысяч рублей.

Югра занимает шестое место в стране по коэффициенту естественного прироста населения.

Как следует из инвестиционного послания губернатора Югры, по итогам истекающего года регион превысил планку привлеченных в основной капитал инвестиций в один триллион рублей.

- Автономный округ входит в группу регионов - лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, - сообщила Наталья Комарова. -Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в отношении региона подтвердило наивысший кредитный уровень "ААА(RU)", прогноз "Стабильный". Инвестиции в расчете на душу населения в Югре составили 605,3 тысячи рублей.

Как говорит губернатор, в истекающем году был создан Югорский эндаумент-фонд для формирования целевых капиталов и использования дохода от них. Запущена система "Инвестиционный лифт", обеспечивающая оказание консолидированной поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства, цифровая система "Инвестиционный бюджет". Внедрен Югорский стандарт развития территорий, сформирована региональная сеть центров молодежного инновационного творчества в Нижневартовске, Нягани, Сургуте, Ханты-Мансийске. При этом округ был включен в число пилотных регионов по внедрению механизмов Национальной социальной инициативы.

В правительстве Югры рассказали, когда построят мост через Обь
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

В Петербурге метро закроют в новогоднюю ночь
Песков напомнил условие переговоров с Киевом о транзите газа
Орешкин назвал три сценария влияния штамма "омикрон" на экономику
Посол РФ в США: Госдеп искажает факты о высылке российских дипломатов
Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина