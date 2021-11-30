Югра вошла в пятерку лидеров по социально-экономическому развитию

Интегральный рейтинг демонстрирует данные социально-экономического положения 30 регионов России. Он составлен на основе девяти первичных рейтингов, в которых учтены показатели среднемесячной зарплаты, отношение ее к стоимости потребительской корзины, индекс промышленного производства, динамика начисленного НДС и другие.

Источниками для анализа экспертов Фонда развития гражданского общества стали данные Росстата, Минфина, Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства РФ.

Отметим: как понятно из недавно прозвучавшего отчета губернатора Натальи Комаровой перед югорчанами, по итогам года Югра сохранила позиции в десятке регионов-лидеров России по всем основным социально-экономическим показателям.

Так, в 2021 году по уровню доходов населения округ находится на седьмом месте, по получаемой жителями средней заработной плате - на восьмом. 29,6% югорчан зарабатывают сегодня от 30 до 55 тысяч рублей, 20,8% - от 55 до 75, 18,4% - от 75 до 100, и 22,2% - от 100 до 200 тысяч рублей.

Югра занимает шестое место в стране по коэффициенту естественного прироста населения.

Как следует из инвестиционного послания губернатора Югры, по итогам истекающего года регион превысил планку привлеченных в основной капитал инвестиций в один триллион рублей.

- Автономный округ входит в группу регионов - лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, - сообщила Наталья Комарова. -Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в отношении региона подтвердило наивысший кредитный уровень "ААА(RU)", прогноз "Стабильный". Инвестиции в расчете на душу населения в Югре составили 605,3 тысячи рублей.

Как говорит губернатор, в истекающем году был создан Югорский эндаумент-фонд для формирования целевых капиталов и использования дохода от них. Запущена система "Инвестиционный лифт", обеспечивающая оказание консолидированной поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства, цифровая система "Инвестиционный бюджет". Внедрен Югорский стандарт развития территорий, сформирована региональная сеть центров молодежного инновационного творчества в Нижневартовске, Нягани, Сургуте, Ханты-Мансийске. При этом округ был включен в число пилотных регионов по внедрению механизмов Национальной социальной инициативы.