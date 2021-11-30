В Новом Уренгое действует уникальная социальная программа, разработанная по инициативе руководства "Газпром добыча Уренгой".

Вместе с администрацией города рабочий коллектив опекает сирот и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Программа называется "Будущее вместе - Старт в профессию".

Алексей Шиховцов, один из первых выпускников программы, уже три года трудится в управлении автоматизации и метрологического обеспечения. Его отец в 90-х годах работал водителем спецтехники на автотранспортном предприятии. Когда родителей не стало, воспитанием парня занялась его тетя. Так Алексей и попал под крыло социального проекта.

- Меня пригласили в программу "Будущее вместе" в 2013 году. Я к тому времени уже определился с профессией и учился на втором курсе новоуренгойского техникума по специальности "автоматизация производственных процессов". Но мне было интересно участвовать в командообразующих мероприятиях, организованных психологами, побывать на экскурсии на газовом промысле, найти новых друзей, - вспоминает Алексей. - Но главное - как у участника программы у меня не возникло проблем с трудоустройством. Через два дня после защиты диплома мне позвонили из отдела кадров и пригласили на собеседование, а спустя три недели я уже работал.

За время действия программы - с 2013 года - 30 ее участников получили рабочие места в компании. Они стали инженерами, операторами по добыче нефти и газа, слесарями КИПиА, элект­ромонтерами, плотниками, воспитателями детского сада. А ведь еще несколько лет назад некоторые из них сомневались в своих возможностях и способностях. Поверить в собственные силы, выбрать специальность, обучиться и влиться в коллектив помогли взрослые: близкие люди, педагоги, психологи, кадровые работники и молодые специалисты ООО "Газпром добыча Уренгой".

Как работает программа

Новых участников и их законных представителей знакомят с проектом специалисты и руководители газодобывающего предприятия и представители органов опеки и попечительства департамента образования администрации города. Как правило, влившиеся в проект подростки не знают, кем хотят быть. Поэтому на первом этапе обязательно проф­ориентационное тестирование и консультации, где уточняются склонности и интересы ребенка и дается информация о востребованных в компании специальностях и учебных заведениях, где можно получить выбранную профессию.

За каждым участником программы закрепляется куратор - молодой специалист ООО "Газпром добыча Уренгой". По сути, кураторы становятся старшими товарищами для ребят, а зачастую - друзьями. Сегодня в компании 42 куратора, которые ведут парней и девчат к старту профессиональной деятельности. У некоторых наставников по двое подопечных.

Свою роль играют и экскурсии на производственные объекты, проекты "Один день на рабочем месте", "День компании. Курс молодого газодобытчика".

Пока ребята осваивают те или иные профессии, сотрудники управления кадров и социального развития подбирают для них вакансии. И, когда дальнейшие этапы - согласование документов и медицинский осмотр - успешно пройдены, выпускник учебного заведения трудо­устраивается. А куратор так и продолжает быть рядом: помогает новичку освоиться в компании.

Любопытно, что бывшие подопечные социальной программы впоследствии сами охотно помогают подросткам стать газодобытчиками и влиться в родной коллектив.