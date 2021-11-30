Здоровое питание с детства как привычка на всю жизнь - такую сверхзадачу ставит перед собой один из крупнейших в России операторов общепита "Кейтеринбург".

Прописная истина: дети растут, а потому должны питаться особенно хорошо, чтобы получать все необходимые элементы для полноценного развития. Большинство из нас заботится о том, чтобы ребенок не остался голодным: как следует позавтракал и получил горячий обед в школе. Но все равно иногда не получается обойтись без бутербродов.

- Культура питания за последние годы сильно изменилась. Люди стали реже готовить дома. Плотный рабочий график, постоянный цейтнот у взрослых заставляют чаще покупать готовые блюда, а у их детей формируются неправильные пищевые привычки, - констатирует исполнительный директор компании "Кейтеринбург" Валерий Литвинов.

Крупнейший оператор питания сталкивается с такой проб­лемой ежедневно: многие современные дети не приучены к супам и кашам, поэтому в школьной столовой они едят далеко не все блюда. Как изменить ситуацию, ведь результатом "чипсовой диеты" становятся серьезные проб­лемы со здоровьем? Сотрудники "Кейтеринбурга" пришли к выводу, что это возможно только сообща: родители, санитарные врачи и организаторы питания должны вместе приучать детей к здоровой, полезной еде. Чтобы и дома, и в школе, и в дальнейшей жизни человек выбирал натуральные продукты, а не фастфуд - на это направлена целая программа мероприятий компании.

Конечно, первая задача организаторов питания - чтобы ребятишки получили сбалансированную по содержанию белков, жиров, углеводов, максимально питательную порцию, которая позволит им выдерживать физические и умственные школьные нагрузки. К тому же необходимо приготовить блюда так, чтобы дети их охотно ели.

- У нас налажена обратная связь с родителями, есть опыт анкетирования детей. Мы стараемся учитывать их пожелания, - рассказывает главный технолог "Кейтеринбурга" Михаил Шерстобитов. - Несмотря на то что детское питание строго регламентировано СанПиНами и другими нормативными документами, официально утвержденными сборниками рецептур, в рамках этих норм мы стремимся его разнообразить, а также сделать более интересной и привлекательной подачу блюд.

Скоро перемена, и столовая екатеринбургской гимназии № 5 ждет своих гостей. Фото: Пресс-служба "Кейтеринбург"

И, хотя фаворитом у детей остается котлетка с картофельным пюре, практика показывает: на ура идут новые виды круп (булгур, кускус), индейка, овощи - особенно если они красиво и необычно оформлены. Налаженная система обратной связи (горячая линия, мессенджеры, группы в социальных сетях, сайты-отзовики и т. д.) помогает определить, какие из полезных продуктов дети воспринимают хорошо, а к чему еще не вполне готовы.

А вот здесь начинается уже следующий этап работы сотрудников "Кейтеринбурга": в компании активно занимаются воспитанием своего потребителя, организуя самые разные мероприятия для продвижения здорового питания, формирования новой культуры потреб­ления еды. Мероприятия нацелены и на детей, и на взрослых: многие родители охотно в них участвуют и отмечают, что затем используют полученную информацию в повседневной жизни. К слову, специалисты компании стремятся не просто объяснить, насколько важно правильно кормить ребенка в течение всего дня, но и делятся рецептами оригинальных блюд, которые несложно приготовить дома. Так, в рамках проекта "Рецепт здоровья", который организован совместно с благотворительным фондом Антона Шипулина, бренд-шефы "Кейтеринбурга" разрабатывают видеоролики с рецептами здоровых блюд и полезными советами для родителей.

Справка "РГ"

"Кейтеринбург" входит в пятерку крупнейших федеральных операторов, оказывающих услуги аутсорсинга питания в разных регионах России и Республике Казахстан. На рынке - с 2005 года. Сегодня в управлении компании более 650 объектов питания в социальном секторе, спортивных учреждениях, на промышленных предприятиях, в бизнес-центрах и т. д. Ежедневно "Кейтеринбург" кормит более 250 тысяч детей и взрослых.