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30.11.2021 04:38

Магия света

В SWG рассчитали формулу идеального освещения
Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
С руководителем представительства компании SWG Алексеем Каравдиным мы встречаемся в одном из торговых центров на северо-западе Челябинска.
Алексей Каравдин: От правильной организации освещения напрямую зависит комфорт человека, его здоровье и работоспособность. Фото: Пресс-служба SWG Алексей Каравдин: От правильной организации освещения напрямую зависит комфорт человека, его здоровье и работоспособность. Фото: Пресс-служба SWG
Алексей Каравдин: От правильной организации освещения напрямую зависит комфорт человека, его здоровье и работоспособность. Фото: Пресс-служба SWG

За стеклом на стенах - сотни светильников, светодиодных лент и аксессуаров управления светом производства компании SWG. Впрочем, от магазинов электрики салон отличается отсутствием каких-либо ценников, которое сразу объясняют хозяева.

- Мы не продаем оборудование, а решаем задачи по освещению, помогаем клиентам организовать его правильно и подобрать для этого именно те источники, которые обеспечат наиболее комфортное пребывание человека во время работы и отдыха, - говорит Алексей Геннадьевич. - Не многие это знают, но соответствие нормам - светового потока, освещенности, индекса цветопередачи и мерцания - напрямую влияет на самочувствие человека, его работоспособность и возможности отдыха и восстановления.

Даже при неразличимом для глаза мерцании или пульсации света (его можно увидеть, только направив на источник света специальный прибор) у человека очень скоро может появиться усталость, головные боли и плохое самочувствие, со временем садится зрение. Поэтому на рабочих местах отклонение от нормы по этому показателю не должно превышать 10 процентов. При "пересвете", когда освещенность в определенной зоне превышена в два-три раза, человек очень быстро устает и способен продуктивно трудиться лишь непродолжительное время. "Температура" света тоже имеет значение. К примеру, человек лучше всего засыпает при "теплом" свете в 2,5-3 тысячи кельвинов, а работает - при "нейтральном". И, если установить в спальне "холодное" освещение, биологические ритмы организма будут нарушены и полноценного отдыха он не получит.

По словам Алексея Каравдина, в законодательстве часть норм организации освещения пока никак не прописана, но у профессионалов они есть. И, когда в компанию приносят готовый дизайн-проект с какими-то интересными решениями по освещению, специалисты в ходе расчетов частенько рекомендуют внести коррективы, подобрать другой источник света для решения функциональных задач той или иной зоны освещения.

Компания регулярно проводит обучающие семинары для дизайнеров интерьера. Фото: Пресс-служба SWG

В офисах, где люди находятся продолжительное время, предпочтительнее предусматривать разные режимы освещения - от "теплого" до "нейтрального" и в некоторых случаях даже "холодного" в разное время суток, чтобы человек получал нужную энергию. Для этого у SWG есть все необходимое оборудование. Можно установить разные группы светильников и запрограммировать их переключение или установить более сложные источники, которые будут самостоятельно менять режимы работы.

Светом можно управлять голосом, или через приложение в телефоне, или обычный пульт, что особенно удобно для больших помещений с разными функциональными зонами. Есть беспроводные выключатели, которые можно переносить с места на место, если вы решили сделать перестановку мебели. И даже выключатели, которые работают без питания, самозаряжаясь в момент нажатия. Если заранее подобрать и рассчитать необходимую модель освещения еще на стадии проектирования, то беспроводные системы существенно удешевят ремонт и добавят комфорт в эксплуатации, отмечают специалисты.

В Челябинске первыми на необходимость профессионального освещения обратили внимание парикмахерские и медцентры, а также торговые компании, работающие с декором, - салоны стройматериалов, мебели и одежды. К примеру, открылся салон красоты, а через неделю его владельцы приходят и просят смонтировать им новое освещение, потому что пошли жалобы - покрасили волосы, а цвет оказался не того оттенка!

- У любого светильника либо светодиодной ленты свой индекс цветопередачи (CRI), - поясняет Каравдин. - Вы вечером выходите на автостоянку и не можете различить цвета машин - они либо темные, либо светлые. Индекс уличных фонарей примерно 40-50 CRI. А для нормальной работы тех же парикмахерских нужны 97-98 CRI. Почувствуйте разницу!

На заметку

Световая "температура" в помещении для отдыха, как правило, не должна превышать 3,0 тысячи кельвинов.

Освещенность гостиной - 500-600 люксов.

Индекс цветопередачи - от 80 до 90 CRI (Color Rendering Index).

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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