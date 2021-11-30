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30.11.2021 04:21

Миссия выполнима

Градообразующее предприятие Асбеста реализует масштабный план развития
Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
Год назад градообразующее предприятие Асбеста - комбинат "Урал­асбест" - приняло стратегически важный документ развития на ближайшие 5-7 лет - Миссию.
Вклад предприятия в развитие реального сектора экономики высоко оценен Российским союзом промышленников и предпринимателей: президент РСПП Александр Шохин наградил генерального директора комбината «Ураласбест» Юрия Козлова почетной грамотой. Фото: Пресс-служба комбината "Ураласбест" Вклад предприятия в развитие реального сектора экономики высоко оценен Российским союзом промышленников и предпринимателей: президент РСПП Александр Шохин наградил генерального директора комбината «Ураласбест» Юрия Козлова почетной грамотой. Фото: Пресс-служба комбината "Ураласбест"
Вклад предприятия в развитие реального сектора экономики высоко оценен Российским союзом промышленников и предпринимателей: президент РСПП Александр Шохин наградил генерального директора комбината «Ураласбест» Юрия Козлова почетной грамотой. Фото: Пресс-служба комбината "Ураласбест"

Она должна помочь предприятию стать непрерывно развивающимся, многопрофильным и сохранить при этом все социальные достижения. Но сотрудники комбината уверены: "Миссия выполнима", и многие глобальные планы уже реализуются.

- В Миссии - десять ключевых направлений деятельнос­ти, в которых мы планируем достигнуть максимальных результатов, добиться значимых успехов. В первую очередь это традиционные добыча и обогащение хризотила, выпуск нерудных строительных материалов (НСМ). Поставлена цель сохранить производство и отгрузку хризотила в объеме 300 тысяч тонн в год, при этом снизив себестоимость и увеличив рентабельность. Что касается НСМ, то здесь комбинат должен стать одним из трех крупнейших производителей и поставщиков в России, выпуская десять миллионов тонн этой продукции в год, - рассказал "РГ" генеральный директор комбината Юрий Козлов.

Достижение последнего показателя позволит ПАО "Урал­асбест" войти в тройку крупнейших производителей НСМ в России. Чтобы амбициозная цель стала реальностью, Совет директоров принял решение о строительстве нового щебеночного завода. Оно вот-вот начнется. По плану новый завод должен заработать в 2023 году. По словам руководителя проекта Вячеслава Осинцева, это просто жизненно необходимо: сегодняшние ГОСТы позволяют значительно расширить номенклатуру фракций, но имеющееся оборудование не рассчитано на выпуск такой широкой линейки щебня.

- В результате объемы переработки скальной породы увеличатся с двух миллионов тонн (результат 2020 года) до четырех миллионов, а объемы производства готовой продукции - с 1,3 до 2,9 миллиона тонн в год, - отметил Осинцев.

Еще одна глобальная цель Миссии - увеличение производства хризотилцементной продукции, чтобы занять значительную долю рынка материалов для скатных кровель и вентилируемых фасадов. В структуру комбината уже вошли четыре завода в разных регионах страны. Эти потребители хризотила помогут увеличить рынок сбыта основной продукции. В планах - разработка и выпуск новых материалов.

Стать крупным национальным игроком на рынке тепло­изоляционных материалов (ТИМ) - еще одна амбициозная цель. "Первой ласточкой диверсификации" называют завод по выпуску эковера, где вовсю идет работа над унификацией технологических линий, расширением ассортимента.

По словам директора направления Дениса Богацкого, базальтовая изоляция на пике спроса, что подтверждают растущие объемы продаж. Неплохо развивается и молодое направление гидропоники: востребован весь ассортимент субстрата для технологий закрытого грунта.

Для комбината важны экологический и социальный аспекты Миссии. Так, предприятие планирует повысить качество очистки сбрасываемых сточных вод, восстановить природные ландшафты. Идет разработка проекта рекультивации северо-восточной части отвала бывшей фабрики № 5 - на эти цели выделено 8 миллионов рублей. Сделать резкий качественный скачок в решении экологических проблем позволит строительство полигона твердых промышленных отходов завода ТИМ - сейчас идет четвертый этап.

"Ураласбест" - социально ориентированное предприятие, причем за годы существования комбинат доказал, что пристальное внимание к социалке не "вынужденная необходимость", а элемент системы корпоративных ценностей. Поэтому социальный раздел Миссии - один из самых обширных. Кстати, предприятие заботится не только о своих работниках, в том числе ветеранах и молодых семьях, но и обо всех горожанах, ведь история города и комбината - одно целое, напомнил заслуженный строитель РФ, Почетный гражданин города Асбеста Юрий Козлов..

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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