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30.11.2021 03:37

Тундра под крылом

В распоряжение маркшейдеров ООО "Газпром добыча Ямбург" поступил беспилотник
Текст: Светлана Лебедева
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
Это бесценный помощник специалистов в получении пространственных данных.
Для запуска беспилотника нужно как минимум две пары рук. Иначе «рогатку» не натянуть. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Ямбург" Для запуска беспилотника нужно как минимум две пары рук. Иначе «рогатку» не натянуть. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Ямбург"
Для запуска беспилотника нужно как минимум две пары рук. Иначе «рогатку» не натянуть. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Ямбург"

Каждый полет беспилотника пока что событие неординарное. Маркшейдеры уже прошли программу профессионального обучения и получили квалификацию "внешний пилот воздушного судна", теперь закрепляют знания на практике.

- Наше беспилотное воздушное судно - отечественного производства. Предназначено для выполнения аэрофотосъемочных работ, необходимых для регулярного обновления горно-графической документации масштаба 1:1000 и мельче, - рассказывает Олег Волков, заместитель начальника службы главного маркшейдера (СГМ) по Ямбургскому месторождению. - В процессе полета БВС выполняет цифровую фотосъемку местности с высоким разрешением. Исходные снимки в дальнейшем обрабатываются специализированным программным обеспечением. Полученный цифровой ортофотоплан - фотографический план местнос­ти с точной геодезической привязкой - подгружается в гео­информационную систему, что в дальнейшем позволяет выполнять обновление топографических планов.

Раньше аэрофотосъемочные работы на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении проводили только подрядные организации, что не позволяло в краткие сроки обновлять горную графическую документацию. Поэтому для оперативного выполнения задания сотрудники службы главного маркшейдера использовали тахеометричес­кую съемку (один из видов топографической съемки, которая выполняется при помощи геодезических устройств - теодолитов и тахеометров). Но эта технология значительно уступает по производительности аэрофотосъемке.

Старт из рогатки, финиш с парашютом

Беспилотник в этом плане - инновационный инструмент, позволяющий маркшейдерам вести регулярный мониторинг рельефа местности, в том числе и на труднодоступных участках. В оперативности шустрого аппарата убедились буквально после первых полетов над месторождением. То, на что раньше маркшейдерам требовались недели и даже месяцы, он выполняет за полтора-два часа.

По словам специалистов, компактное воздушное судно с более чем трехметровым размахом крыльев можно подготовить к работе на любом ровном участке буквально за десять-пятнадцать минут. А затем, после получения устного разрешения на выполнение полета от соответствующих служб, в частности от аэропорта Ямбурга, запустить в небо с помощью эластичной катапульты - по принципу рогатки. Кстати, с этой задачей один человек не справится - уж больно аппарат тяжел. Чтобы с "растяжки" отправить в воздух 15-килограммовый "самолетик", требуется как минимум две пары рук.

Полетное задание выполняется в автоматическом режиме по маршруту, заданному оператором. Показания приборов, курс и местоположение аппарата в режиме реального времени транслируются на мобильную наземную станцию управления, умещающуюся в небольшом чемоданчике.

Рабочая высота полета может составлять до пяти километров. Впрочем, для качественной аэрофотосъемки достаточно набрать не более 200-300 метров высоты и побороздить небесные просторы полтора-два часа. После этого самолет в автоматическом режиме возвращается в исходную точку и приземляется при помощи парашюта.

"Редкая птица"

Сегодня беспилотники есть в распоряжении маркшейдерских служб только двух дочерних предприятий Газпрома- в Астрахани и в Ямбурге.

- Для работы в здешних широтах мы очень тщательно подбирали модель БВС. Условий было очень много. И одно из главных - способность выполнения полетов при устойчивой минусовой температуре и в ветреную погоду, - объясняет Олег Волков. - Будем проверять это на практике. Хотя уже сейчас с большой долей уверенности можно говорить о том, что со своими задачами беспилотный аппарат справится.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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