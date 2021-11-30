Мошенники обманули пенсионеров на 90 миллионов рублей

Уроженец Ульяновской области создал преступное сообщество, состоявшее из четырех функционально и территориально обособленных структурных подразделений.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с июня 2016 по август 2020 год мошенники, находясь в одной из стран Южной Европы, обзванивали россиян, преимущественно пенсионного возраста, которые ранее приобретали биологически активные добавки в интернете. Аферисты представлялись должностными лицами различных государственных учреждений и сообщали гражданам, что приобретенные БАДы являются контрафактными. В связи с этим клиентам якобы положена компенсация за счет средств иностранных фирм, которые реализовывали некачественную продукцию.

Убедив собеседников, мошенники просили оплатить через различные платежные системы либо страховую часть от мнимой компенсации, либо подоходный налог, либо услуги инкассации и хранения денег в банковской ячейке. Они получали деньги от обманутых людей и перечисляли их организатору сообщества для последующего распределения между соучастниками.

Жертвами мошенников стали более 100 человек, которых они обманули на 90 миллионов рублей. Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области задержали 13 участников преступной организации. Уголовные дела в отношении них с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Правда, организатор теневого бизнеса и еще двое сообщников пока находятся в международном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.