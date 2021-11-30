На Свердловском ОТВ запустили тревел-шоу "Навигатор"

Оно выходит по будням на Областном телевидении, с повторами на 4 канале и ОТР. Уникальность шоу - в сочетании натурных съемок и разговора с экспертами в студии.

- Наши гости делятся опытом подготовки к путешествиям, лайфхаками, маршрутами и впечатлениями. А еще мы с ними тестируем различное оборудование вроде спальников, палаток, аквалангов, - рассказывает руководитель и одна из ведущих программы Татьяна Звержанская.

Главным достижением "Навигатора" она считает коллаборацию программы со множеством тревел-блогеров: "Благодаря им мы получаем контент со всей России!"

Мария Новикова, еще одна ведущая программы, открывает для себя Урал вместе со зрителями.

- Границы закрыли, и мы внезапно были поражены тем, что находится рядом с нами, - делится впечатлениями Маша. - Урал, оказывается, не суровый. Он потрясающе красивый. Можно увидеть озера, леса, реки, горы, хочешь - на другую планету сгонял, хочешь - оказался на Бали.

Другой планетой выглядит "уральский Марс", глиняное месторождение под Богдановичем, ландшафты Бали напоминают Березовские пес­ки. Удивительных мест у нас много!

- Мой личный номер один среди природных достопримечательностей - Аракульский шихан, скальный массив на севере Челябинской области. Сама гряда-шихан выглядит, как рукотворная стена. Ты стоишь, а под тобой уральское море тайги, и в нем озера - я увидела шесть, но, говорят, можно разглядеть одиннадцать. А еще скажу о Чусовой. Во время сплава по этой реке плывешь мимо камней-бойцов, потом вырываешься на простор, от которого крышу сносит. Видишь подвесные мосты, деревеньки с заброшенными церквями. А там внутри сохранились фрески! А еще я мечтаю попасть в пещеры, их у нас очень много, - говорит Мария Новикова.

Ребята из "Навигатора" не только любуются достопримечательностями, но и оценивают туристскую инф­раструктуру. И здесь уже меньше восторгов, больше проблем. Например, бывает сложно найти достойное место для ночлега. В той же Челябинской области съемочной группе пришлось ночевать в небольшой гостинице, номер стоил чуть меньше трех тысяч, при том, что в нем оказалась разрушенная ванная.

- А в тех краях национальный парк, поток туристов со всего мира - и они сталкиваются с таким сервисом! - возмущается телеведущая.

Днем с огнем не найдешь на популярных маршрутах туалетов. Хотя дорожки, мостики, навигация устроены неплохо. Неожиданно хорошо обстоит дело с мультимедиа-сервисами: выпущены отличные мобильные приложения, которые помогают сориентироваться и на природе, и в населенных пунктах.

В ближайших планах тревел-шоу "Навигатор" - поездка в Пермский край, а еще журналисты из Екатеринбурга собираются в Ханты-Мансийский округ и на Ямал.