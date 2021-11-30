На Урале медработницу поймали на фальсификации справок о COVID-19

В Магнитогорске полиция выявила фиктивные справки, подтверждающие прохождение теста на коронавирус. Их за денежное вознаграждение выдавала 36-летняя сотрудница одного из медучреждений города, сообщили во вторник в ГУ МВД по Челябинской области.

- Установлено, что не менее десяти граждан приобрели у медработницы справки о проведении лабораторного исследования на отсутствие COVID-19 без фактической сдачи необходимых анализов, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона.

Полученные от них 35 тысяч рублей женщина потратила.

Ее действия квалифицированы по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы.

Полиция устанавливает круг лиц, получивших фиктивные справки, отметили в ГУ МВД региона.