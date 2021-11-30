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30.11.2021 10:14
Рубрика: Происшествия

На Урале медработницу поймали на фальсификации справок о COVID-19

Текст: Михаил Пинкус

В Магнитогорске полиция выявила фиктивные справки, подтверждающие прохождение теста на коронавирус. Их за денежное вознаграждение выдавала 36-летняя сотрудница одного из медучреждений города, сообщили во вторник в ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: Сергей Михеев
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- Установлено, что не менее десяти граждан приобрели у медработницы справки о проведении лабораторного исследования на отсутствие COVID-19 без фактической сдачи необходимых анализов, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона.

Полученные от них 35 тысяч рублей женщина потратила.

Ее действия квалифицированы по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы.

Полиция устанавливает круг лиц, получивших фиктивные справки, отметили в ГУ МВД региона.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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