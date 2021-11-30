На Урале придумали VR-систему для превращения бассейна в океан

Система виртуальной реальности VRDiver, разработанная екатеринбуржцами Алексеем Лысенко и Евгенией Панасовой, удостоена премии Pioneer of Wellness в номинации "Инновационное оборудование", сообщает пресс-служба фонда "Сколково".

Система превращает обычный бассейн в безграничное водное пространство, имитирующее океанское дно с обломками затонувшего корабля или коралловым рифом. Она синхронизирует реальные перемещения человека в воде с изображением в шлеме виртуальной реальности. Маска обес­печивает безопасное и легкое дыхание и голосовую связь. Устройство задумывалось с целью развлечения в бассейнах и аквапарках, но эксперты уверены, что оно найдет применение в медицине - при реабилитации больных людей. VRDiver уже используется в России, Великобритании, Италии и Южной Корее.