Ежегодно на территорию России ввозится из-за рубежа до 80 тысяч молодых, еще не отелившихся племенных коров, чтобы улучшить продуктивные возможности отечественного стада.

Создается впечатление, что без постоянной иностранной генной "подпитки" родные буренки уже не в состоянии обеспечить россиян молоком. Так ли это и насколько важна селекционная работа в сфере животноводства для обеспечения продовольственной безопасности страны, корреспонденты "РГ" выясняли у директора "Уральского эмбрионального центра" (УЭЦ) доктора биологических наук, профессора Владимира Мымрина.

Российская газета: Владимир Сергеевич, для чего в Свердловской области создан свой эмбриональный центр по работе с генным материалом крупного рогатого скота?

Владимир Мымрин: Именно сельхозпроизводители как никто другой прекрасно понимают непростую ситуацию, в которой оказалось молочное животноводство. Россия не смогла вовремя решить проблему увеличения производства собственных племенных ресурсов, поэтому ежегодно в страну и ввозятся десятки тысяч животных из-за рубежа. Такая зависимость ставит под угрозу продовольственную безопасность страны. Активное развитие племенной работы необходимо для сельскохозяйственного производства как воздух. Потому-то наше предложение по созданию эмбрионального центра было поддержано руководством Народного предприятия "ИСКРА", и оно же стало ведущим инвестором этого проекта. Правление хозяйства находится в селе Коменки Богдановичского района, недалеко - современный животноводческий комплекс. Значит, наука, так сказать, приземлилась. Оснащен центр по современным требованиям: своя технологическая лаборатория, оборудование для получения и хранения эмбрионов. Недавно получено свидетельство Министерства сельского хозяйства РФ, подтверждающее регистрацию центра в государственном племенном регистре.

РГ: Несколько лет назад ходили слухи, что на продаже генного материала от зарубежных быков зарабатывают даже академики. Насколько сейчас прозрачен рынок?

ВМ: На рынке множество фирм, которые полулегально занимаются перепродажей генетического материала быков-производителей от зарубежных компаний. Делают деньги на спросе и моде. Предлагают приобретать спермодозу за 700 -800 рублей, при этом без всякой гарантии результата. А зарубежные компании до сих пор пытаются сбыть в Россию "бросовый" материал, считая, что у нас нет специалистов в селекционной сфере.

Между тем мы развиваемся и готовы предложить альтернативу: 300-350 рублей за материал не хуже зарубежных образцов, а может, даже и лучше. Ведь он получен от животных с отличными генетическими характеристиками, которые к тому же уже адаптированы к уральским условиям. Я уверен: селекцией надо заниматься, используя серьезную научную базу и современные технологии, а не верить на слово перепродавцам.

Фото: УЭЦ

РГ: Тогда, наверное, все-таки надежнее завозить реальных коров, которых и на вид оценить можно, и генный пас­порт, опять же, при них?

ВМ: У работы в формате генетического материала есть свои безусловные плюсы. Этот путь намного дешевле и гуманнее, чем завозить животных, каждое из которых весом полтонны и, безусловно, переживает стресс от долгого путешествия. К тому же гораздо безопаснее поставлять заранее выбранный по требуемым параметрам клеточный материал для его дальнейшего размножения на территории России. В начале формирования банка генов нашего центра мы закупали эмбрионы в Канаде. Погода и растительность там почти такая же, как на Урале, к тому же большой выбор племенного материала. Отбор с нашей стороны был серьезный. Учитывали все: от родословной, экстерьера животного до показателей производительности по молоку, какое у него потомство и даже статистику: кто чаще рождается по племенной линии от этого быка, "дочери" или "сыновья".

Методом пересадки эмбрионов в России занимаются пять - шесть центров. Он позволяет увеличивать количество потомков от лучших коров и быков. Сейчас уральский центр обладает реальными быками-производителями, которые дают хороший генетический материал, пользующийся спросом не только в Свердловской области, но и в других регионах Урала и Сибири. В Коменках - свое элитное племенное стадо, и наша задача - продолжать тиражировать лучшую генетику. Это - истинное импортозамещение.

РГ: Какие селекционные разработки сейчас наиболее востребованны в хозяйствах?

ВМ: Самая большая беда молочного животноводства - резкое снижение продуктивного долголетия коров. К великому сожалению, срок, когда буренка способна рожать телят и давать высокие надои, настолько сократился, что начал уже измеряться не годами, а месяцами. Если не так давно мы считали, что норма, когда смена поколений крупного рогатого скота происходит раз в пять лет, то сегодня в лучшем случае - два года. И все экономические расчеты показывают, что это слишком короткий период для окупаемос­ти затрат на выращивание и содержание коровы. Доход нулевой, а то и вовсе в минус. А снижение экономичес­кой эффективности грозит не только падением производства молока, но и сокращением поголовья коров. Во многих регионах это уже происходит.

РГ: Можно ли путем селекции решить проблему?

ВМ: Как показывает опыт, да. По итогам бонитировки (оценки племенных и продуктивных качеств) за предыдущий год коровы, родившиеся от быков УЭЦ, в среднем на три с половиной месяца дольше живут и дают молоко. Селекция позволяет работать над тем, чтобы корова рожала больше телят. К примеру, приносила за свою жизнь не двух, а трех-четырех. Это, кстати, сказывается и на увеличении надоев, ведь молоко организм продуцирует после отела. Понятно, что от такого животного экономический эффект выше.

РГ: Вы даже после продажи племенного животного отслеживаете его жизнь и показатели?

ВМ: Конечно. Работа по племенному животноводству на Среднем Урале ведется более ста лет. По состоянию на конец прошлого года в хозяйствах Свердловской области было 408 коров с продуктивностью свыше 14 тысяч килограммов молока за лактацию. Вот это и есть суперселекционное областное стадо. Гордость региона!

Понятно, что отрабатывать совместные механизмы племенной работы мы начали с НП "ИСКРА" - главным подвижником в этом деле. Хотелось бы в ближайшие 2-3 года выйти на серьезные объемы и экономические результаты. Центр занимался эмбриотрансфером и в другие хозяйства области. Думаю, интерес сельхозпроизводителей будет расти.

Следующий этап, на который планируем переходить, - использование технологии in vitro - развитие клетки в пробирке. Сейчас мы занимаемся производством эмбрионов непосредственно в теле животного. С переходом на пробирочные технологии процесс будет эффективнее, выход полноценных эмбрионов, которые пригодны к пересадке в организм реципиента, увеличится в три-четыре раза. Соответственно это скажется на темпах развития племенного стада.

Моторола — один из лучших в центре быков-производителей. Фото: УЭЦ

РГ: Существует ли какое-то обязательное соотношение присутствия на рынке пород российских коров и зарубежных?

ВМ: К сожалению, сейчас российских пород практически не осталось. Знаменитые в свое время Караваевская, Костромская, Ярославская, Холмогорская породы, которые соответствовали мировому уровню, почти исчезли. И надо работать над новым материалом, используя мировой опыт. Не случайно наша землячка Ирина Михайловна Донник, ученый мирового уровня, ныне вице-президент РАН, старается доказать, что для развития животноводства нужно опираться на собственные племенные ресурсы, чтобы не попасть в полную зависимость от зарубежных продуктов.

Между тем

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) племенной животноводческой продукции. Закон освобождает до 31 декабря 2022 года включительно от уплаты НДС при реализации на территории РФ и при ввозе в страну племенного крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных. Это также касается эмбрионов, полученных от племенного поголовья. "Дополнительный годовой прирост производства молока за счет более высокой продуктивности племенных коров составляет около 235 тысяч тонн. При этом действие нулевой льготной ставки НДС при импорте и реализации на территории РФ племенного скота и семени, полученного от него, способствует снижению затрат сельхозпроизводителей и высвобождению средств на развитие производства", - отмечается в пояснительной записке к закону.

Прямая речь

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

- Для укрепления продовольственной безопасности нужно интенсивно развивать наши сильные сектора: птицеводство, молочное животноводство.