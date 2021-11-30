На южной окраине столицы Среднего Урала, недалеко от аэропорта Кольцово, не по дням, а по часам растет новая современная городская инфраструктура.

За фасадами выставочного комплекса "Екатеринбург-Экспо", где ежегодно проходит главный промышленный форум страны "Иннопром" и другие масштабные мероприятия, сейчас возвышаются башенные краны и недавно возведенные дома. Здесь полным ходом идет строительство деревни "Универсиады-2023", а вскоре появятся первые высотки современного жилого микрорайона "Новокольцовский".

Впервые на Урале глобальные международные проекты стали мощным катализатором развития жилой инфраструктуры миллионного города, создания новых микрорайонов и транспортных коммуникаций. Реализовывать планы будут с применением государственно-частного партнерства и инновационных финансовых механизмов - инфраструктурных облигаций и инфраструктурных кредитов, одобренных федеральным правительством.

На форуме 100+ TechnoBuild-2021 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент компании-застройщика "Синара-Девелопмент" и представители финансового института "Дом.РФ" подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, власти региона предоставят государственную гарантию на 1,9 миллиарда рублей. Это позволит застройщику "Новокольцовского" привлечь финансирование для строительства инженерной инфраструктуры с помощью нового, предложенного правительством РФ механизма - инфраструктурных облигаций.

"Новокольцовский" стал первопроходцем и в другом направлении - использовании льготного инфраструктурного кредита. Этот инструмент для развития территорий президент Владимир Путин предложил весной нынешнего года. В заявку Свердловской области вошли семь проектов на общую сумму немногим менее 12 миллиардов рублей. Все получили добро в федеральном правительстве. И, как отметил глава области Евгений Куйвашев, в ближайшем будущем они "дадут максимальный эффект для ввода жилья и развития региона. Площадь жилой застройки составит почти 6,8 миллиона квадратных метров к 2037 году".

Рядом с деревней Универсиады началось возведение новогорайона Екатеринбурга. Фото: Татьяная Андреева/РГ

Появление новых микрорайонов подтолкнет развитие предприятий малого бизнеса, рост поступления налогов на прибыль и имущество организаций, создание дополнительных рабочих мест. По прогнозу экономистов, после реализации всех инфраструктурных проектов в области появятся почти 60 тысяч новых рабочих мест, в региональный бюджет поступит более 44 миллиардов рублей.

Понятно, что проекты, для которых предусмотрено инфраструктурное кредитование, станут прорывными в развитии столицы Среднего Урала. Так, "Новокольцовский" - это не банальный жилой район, а будущий центр международной, образовательной и спортивной жизни Екатеринбурга. Если выставочные корпуса и Конгресс-холл уже давно оценены экспертами как ведущие российские площадки для проведения деловых мероприятий, то студенческая территория только формируется.

Чуть больше года назад здесь было голое заболоченное поле, а сейчас уже высятся готовые объекты. В конце сентября строители показали журналистам новостройки деревни Универсиады. Два корпуса общежитий, где летом 2023 года будут жить молодые спортсмены - участники международных состязаний, готовы на сто процентов, сюда даже завезли мебель. Предстоит возвести еще три таких же корпуса - и стартовая площадка деревни Универсиады готова. После игр все здания по наследству перейдут студентам УрФУ: крупнейший вуз получит современные кампусы с полной инфраструктурой, как образовательной, так и спортивной. Рядом с кампусом возводится Дворец водных видов спорта - первый на Среднем Урале. Каркас здания готов и уже зимой пройдет первое тестовое наполнение чаши демонстрационного бассейна.

Планируется, что рядом расположится мультифункциональное тренировочное поле с искусственным покрытием, а также крытый спортивный манеж, общественный и медицинский центры. В студенческом городке после соревнований будут жить более 8,5 тысячи студентов УрФУ.

Возведение объектов Универсиады - задача номер один. Но параллельно проявляются и контуры жилищного комплекса "Новокольцовский": на строительной площадке идет прокладка инженерной инфраструктуры, отсыпка скальным грунтом дорог. Перспективы четырех главных улиц - Центральной, Промышленной, Новокольцовской и Синарской - манят вдаль. Район раскинется на 600 гектарах, и к 2030 году здесь будут проживать до 30 тысяч человек, что сравнимо по численности населения с небольшим городом. Предусмотрена комплексная инфраструктура: поликлиника, школы, детские сады, торгово-развлекательный центр, спортивные объекты.

Два из нескольких корпусов общежитий для молодых спорт­сменов уже готовы на сто процентов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Любопытно, что эта территория обжита давным-давно. Некогда здесь было озеро, в центре которого располагался так называемый "разбойничий остров". И даже существовала легенда, что на острове было зарыто награбленное разбойниками золото. Клад пытались разыскать еще в царские времена, тогда-то и наткнулись на культурный слой стоянок первобытного человека. Границы археологического памятника сейчас выделены, ученые проводят там изыскания, строительные работы этой территории не коснутся.

Архитекторы говорят, что первые эскизы жилищной застройки этой территории появились еще лет десять назад. Направление и тогда считали перспективным для развития Екатеринбурга, но реализацию планов откладывали из-за отдаленности от обжитых городских районов и сложного болотистого ландшафта. Сейчас очевидно - проблемы решаемы.

На площадке, действительно изначально заболоченной, смонтирована уникальная система водоотведения: диаметр трубы в отводном канале превышает два метра - внутри может про­ехать легковой автомобиль. Все рассчитано на потоки воды даже во время сильнейшего ливня. Проект тестировали зарубежные эксперты, а изготавливали трубы в Первоуральске. Транспортную доступность района должна обеспечить новая трамвайная линия. Заложенную схему движения общественного транспорта презентовали на выставке "Иннопром" нынешним летом. Из "Новокольцовского" трамвай будет доходить до станции метро "Ботаническая". Реализовать проект после согласования документации планируется за 2-3 года.

- Программа "Инфраструктурное меню" уже заработала. Запущены механизмы стимулирования новых проектов развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, что даст положительный результат как в сфере жилищного строительства, так и в создании комфортной городской среды,- подчеркнул на заседании правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин.

Прямая речь

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

- Сегодня в сфере общего внимания - реализация проектов комплексного развития территории, использование новых механизмов финансирования инф­раструктурных проектов. Свердловская область стала одним из регионов, где будет запущен механизм инфраструктурных облигаций. Пилотным проектом является район "Новокольцовский" в Екатеринбурге. Именно он активно застраивается в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм в 2023 году.

Справка

Инфраструктурный кредит - дешевый и действенный инструмент реализации масштабных проектов. Федеральные средства предоставляются на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет.

Проекты под инфраструктурные кредиты Свердловской области:

- "губернаторский лицей" на 1200 мест в Солнечном;

- трамвайная ветка по улицам 2-я Новосибирская и Лучистая;

- завершение реконструкции улицы Лучистой;

- строительство жилья и дорожно-транспортной сети Новокольцовского микрорайона;

- поликлиника для взрослых Академического района;

- строительство улицы Хрустальногородской на Широкой речке;

- в микрорайоне Юг Центра - участки улиц Айвазовского и Циолковского;

- строительство инженерных сетей района ВИЗ-Правобережный.