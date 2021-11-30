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30.11.2021 09:17

На Урале вручили первую премию имени бывшего руководителя минздрава

Текст: Константин Балагаев
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
Первая премия имени Дмитрия Дегтярева, последние несколько лет возглавлявшего министерство сельского хозяйства Свердловской области, присуждена преподавателю Артинского агропромышленного техникума Марине Шаровой.

Решение об учреждении премии для лучших преподавателей учебных заведений региона, где готовят кадры для сельского хозяйства, на Среднем Урале приняли год назад в память о министре, внесшем большой вклад в развитие АПК. В 2020 году в возрасте 43 лет Дмитрий Дегтярев скончался от коронавируса.

Лауреатам ежегодной премии будут вручать по сто тысяч рублей.

Национальную премию в сфере креативных индустрий России вручат 18 декабря
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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